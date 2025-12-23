Bivši fudbaler Ajaksa stiže u Zvezdu, već rešetao u Srbiji: Dejan Stanković povukao prvi potez

Crvena zvezda se pojačava u napadu.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

FK Crvena zvezda u ponedjeljak je predstavila novog-starog trenera Dejana Stankovića, a brže nego što se očekivalo na Marakanu će stići prvo pojačanje. Iskusni napadač Marko Arnautović dobiće alternativu iz OFK Beograda, pošto će šansu u Zvezdi dobiti Džej Enem.

Holandski ofanzivac je u dosadašnjem dijelu sezone u Superligi Srbije ostavio sjajan utisak, u prvom dijelu sezone dao je 10 golova, što ga je preporučilo srpskom šampionu. Enem je upravo bio strijelac protiv Crvene zvezde u goleadi koja je na kraju pripala favorizovanom timu 4:3.

Džej Enem na meču protiv Zvezde

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Enem je izdanak holandske fudbalske škole. Prve korake napravio je u Alkmaru, dok je seniorsku karijeru počeo ni manje ni više nego u Ajaksu, tačnije u rezervnom timu velikana iz Amsterdama. Potom je uslijedila epizoda na Kipru gdje je igrao za Etnikos i Omoniju, da bi ove sezone prešao u OFK Beograd. Na Karaburmu je stigao ljetos u transferu vrijednom 150.000 evra, a već na zimu ga čeka izazov karijere na Marakani pod palicom Dejana Stakovića.

Zvezdan Terzić najavio "vreo" zimski rok

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić na predstavljaju Dejana Stankovića najavio je pojačanja u zimskom prelaznom roku.

"Imali smo mnogo, mnogo povreda. Imali smo šest-sedam kvalitetnih rešenja na bokovima, maltene smo ostali bez opcija. Da ne pričamo unaprijed, poslije promocije se povlačimo u klupski hotel, stavićemo sve na papir. Mada, već smo pričali o tome prethodnih dana", rekao je Zvezdan Terzić i dodao: "Moguće da bude jedno ili dva osvježenja na pozicijama krila, možda jedan špic, možda na još nekim pozicijama jedan igrač... Biće navijači Zvezde zadovoljni kako će tim izgledati."