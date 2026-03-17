Čitava Crna Gora priča o poniženju: Miodrag Božović mora da objasni u čemu je problem

Čitava Crna Gora priča o poniženju: Miodrag Božović mora da objasni u čemu je problem

Miodrag Božović poslije debakla Budućnosti mora da podnese izvještaj.

Grof Božović podnosi izvještaj zbog ubjedljivog poraza Budućnosti Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Miodrag Božović preuzeo je zimus Budućnost iz Podgorice i glavni zadatak bio mu je da izvuče ekipu iz problema u kome se našla, međutim pomaka još nema. Iako je djelovalo da je "Grof" konsolidovao ekipu jer je vezala dvije pobjede, novi "šamar" dobili su za vikend u Baru.

Mornar je razbio Budućnost 3:0 za najubledljiviju pobjedu u istoriji nad podgoričkim velikanom, a golovi Jovana Dašića, Balše Sekuića i Marka Đurišića ostavili su i Božovića bez teksta.

"Uprava FK Budućnost Podgorica izražava nezadovoljstvo izdanjem ekipe na utakmici protiv Mornara. Na  sastanku sa celim stručnim štabom i igračima ukazano je na ozbiljnost situacije i odgovornost koju nosi dres Budućnosti. U narednim danima stručni štab će dostaviti detaljan izveštaj nakon čega će Uprava donijeti dalje odluke u interesu kluba, sa jasnim ciljem da se u narednom periodu pokaže reakcija na terenu", stoji u saopštenju Budućnosti iz Podgorice koje je šokiralo crnogorsku javnosti, pišu "Vijesti".

Zbog svega ovoga, Božović će morati da podnese izvještaj predsjedniku kluba Borisu Spaleviću, kao i ostalim članova UO, među kojima je i predstavnik navijača, popularnih Varvara, Emin Isić.

Božović je vodio Budućnost na šest utakmica ove sezone i ima učinak od tri pobjede, dva poraza i jedan remi, a njegova ekipa je na sredini tabele. Najvjerovatnije će propustiti evropske kvalifikacije na ljeto dok je tituli najbliža Sutjeska koja ima 49 bodova, sedam više od Mornara.



