Grof Božović okuplja bivše igrače Zvezde i Partizana: "Oni su u cvijetu starosti"

FK Budućnost Podgorica potvrdila dolazak trojice iskusnih fudbalera. Dvojica su igrala za beogradske "vječite"

Izvor: MN Press/FK Budućnost Podgorica/YouTube

FK Budućnost Podgorica pod vođstvom Miodraga Grofa Božovića (57) dovela je dvojicu iskusnih srpskih fudbalera, Nemanju Nikolića (33), Stefana Hajdina (31) i Crnogorca Miloša Milovića (30).

"Najviše bih volio da dovedemo igrače od 22-23 godine koji su negdje nešto dokazali, pa došli kod nas", rekao je novi sportski direktor Budućnosti Nenad Maslovar na konferenciji za novinare Podgorici. Bivši trener Zvezde Miodrag Božović je na tom mjestu dodao o dovedenim pojačanjima: "Oni su u cvijetu starosti".

Dolazak Nemanje Nikolića je najzvučnije pojačanje, jer je bio napadač Partizana u dva mandata, zaključno sa prošlim ljetom. U crno-bijelom dresu je osvojio Kup Srbije 2019. i u 107 utakmica postigao 25 golova. Ove sezone je trenirao sa Čukaričkim i nije imao klub poslije neuspješne i veoma kratke epizode u Buriram junajtedu na Tajlandu. Sa tim klubom se rastao uz sočnu psovku na Instagramu.

Stefan Hajdin takođe stiže u Podgoricu kao iskusan lijevi bek, na početku tridesetih. Ponikao je u Zvezdi i bio njen igrač od 2018. do 2021. godine. Ukupno je odigrao 10 utakmica u crveno-bijelom i poslije toga ostavio značajnji trag u Voždovcu, za koji je igrao u 100 utakmica. Nosio je i dres Železničara iz Pančeva (50 puta), Spartaka iz Subotice, Napretka i Čukaričkog, uz kratku inostranu epizodu u Rumuniji.

Izvor: MN PRESS

Miloš Milović je bio povremeni reprezentativac Crne Gore (četiri nastupa), štoper je i ponikao je u Mogrenu. Igrao je u Srbiji za Voždovac od 2020. do 2023. i u njegovom dresu odigrao 77 utakmica. Značajan trag ostavio je i u crnogorskom Komu, a u inostranstvu je igrao u Kazahstanu, Azerbejdžanu, Kini i u Finskoj.

Sa njima u timu, a pod Božovićevim vođstvom, Budućnost ima pred sobom težak zadatak da stane na noge poslije katastrofalnog prvog dijela sezone, u kojem je promijenila četvoricu trenera i završila na sedmoj poziciji, prvoj iznad zone ispadanja.

"Niko ne može da ne pogriješi toliko pojačanja"

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

"Potrebna su nam pojačanja i uradićemo sve da se pojačamo i radimo na tome. Znate i sami da zimski prelazni rok nije idealno vrijeme za pojačanja, malo je slobodnih igrača, malo je onih koji mogu da dođu, malo je onih koji bi stvarno bili pojačanja. Nešto smo završili, nešto završavamo, oprezni smo i ne postoji niko ko može da dovede sedam-osam igrača a da ne pogriješimo", rekao je Grof Božović na početku priprema.

Sportski direktor Nenad Maslovar govorio je o dolasku navedene trojke.

"Vidjeli ste na portalima da smo dogovorili saradnju sa Nemanjom Nikolićem (33), Stefanom Hajdinom (31) i sa Milošem Milovićem (30). Još nismo potpisali ugovore, jer su u toku medicinski pregledi, da vidimo da li je sve OK. Ako bude, oni će potpisati prvi i biće sa nama. Sa nekima još pričamo, neki su u planu, neki će možda doći na test od 10 dana, pa ćemo procijeniti, da ne žurimo. Biće novih igrača, minimum sedam-osam. Tu su i oni koji su ostali, neki koji nisu pružili sve od sebe i najbolja izdanja. Nadamo se da će i neki od njih biti pojačanja."

"Znaju gdje dolaze, upoznati su sa svime. Dvojica su igrala u Crnoj Gori. U godinama su u kojima treba da pokažu da vrijede i da zarade ono što smo se dogovorili. Nadam se da će tako pristupiti. Bili su profesionalci, bez obzira što nekoga bije glas da nije, mislim da je ono što smo doveli pravi profesionalci.

Podsjetio je Maslovar na to da je Nemanja Nikolić, iako rođeni Kraljevčanin, počeo karijeru u Grblju u sezoni 2011/12. Maslovar je u tom periodu bio trener u klubu iz Radanovića.

"Nikolić je sa 17 godina bio kod mene, doveo sam ga i znam mu kvalitete. Dokazao je u određenim klubovima da ima kvalitet, ne bi ga Partizan dva puta doveo da nije imao kvalitet i da nije pokazao da je dobar igrač. Mislim da će za nas i za ovu taktiku i igru koju sprema trener dosta značiti."