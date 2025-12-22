Zvezdin tandem spasava jugoslovenskog velikana: Ako ni oni ne dođu, nije isključen ni crni scenario

Bivši fudbaleri Crvene zvezde Miodrag Božović i Nenad Maslovar mogli bi da preuzmu Budućnost iz Podgorice, posrnulog velikana jugoslovenskog fudbala.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Situacija u Budućnosti iz Podgorice je katastrofalna, ne pamte se teži dani za ovaj klub, a kao spasilac sada se spominje čuveni Miodrag Božović. "Grof", kako su ga mediji prozvali, mogao bi da bude rješenje za podgorički klub nakon što ljetos nije uspio da se dogovori i tada je stigao Nenad Lalatović.

Znamo da se Lalatović kratko zadržao u Podgorici, svega 53 dana, znamo i da je bio izuzetno nezadovoljan situacijom koju je zatekao u Crnoj Gori, a u međuvremenu nisu uspjeli da je poprave ni Ivan Delić, ni Dejan Vukićević.

"RTCG" prenosi da je Grof Božović dobio ponudu da preuzme ekipu ove ekipe, dok bi zajedno sa njim u paketu mogao da dođe za sportskog direktora i Nenad Maslovar. U pitanju je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Mogrena, Bokelja, Spartaka, Veleža, koji je bio i predsjednik Grblja.

Nenad Maslovar sedi na travi na pripremama Zvezde.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Za sada je sve na nivou razgovora, ljetos nije upalilo, ali vidjećemo da li će rukovodstvo Budućnosti ovoga puta uspjeti da ubijedi najboljeg crnogorskog trenera da preuzme najtrofejniju ekipu - u kojoj je nekada i igrao sa Dejanom Savićevićem.

Podsjetimo, Božović je trenutno bez kluba nakon što je u aprilu otišao iz Irana, a vodio je brojne klubove u Rusiji.



