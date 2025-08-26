Poslije Lalatovića, otišao i sportski direktor: "Štitim svoje ime, da ne budem izgovor za ovakvo stanje"

Fudbalski klub Budućnost rastao se i sa sportskim direktorom Dejanom Damjanovićem.

Izvor: R.R./ATAImages/YouTube/FK Budućnost Podgorica

Poslije trenera Budućnosti Nenada Lalatovića, prvaka Crne Gore napustio je i sportski direktor Dejan Damjanović (44). Kao i srpski stručnjak, i on se kratko zadržao u najvećem klubu te zemlje, manje od tri mjeseca.

Obrazlažući svoju odluku, na društvenim mrežama je objasnio da ne želi da njegovo ime bude paravan za trenutno stanje u klubu, kao i da funkcija koju je obavljao u klubu nema bilo kakve ingerencije.

Pročitajte njegovo saopštenje, kojim je nastavljeno haotično leto Budućnosti, u kojem je ispala iz Evrope u dvomečima protiv Noe iz Jermenije, pa protiv Milsamija iz Moldavije. Uz neuspjehe u domaćem prvenstvu i uz upad policije u klub, a nakon toga i u uz odlazak Nenada Lalatovića, očigledno je da je u Podgorici veoma trusno tlo na stadionu branioca titule.

"Podnosim ostavku na mjesto sportskog direktora Fudbalskog kluba Budućnost i ovim putem želim jasno i otvoreno da iznesem razloge za takvu odluku.

Moja namjera je da zaštitim svoje ime, kredibilitet i sve ono što sam gradio tokom svoje igračke i sportske karijere. Neću dozvoliti da se moje ime koristi kao paravan niti kao izgovor za trenutno stanje u klubu, jer na te okolnosti nisam mogao da utičem.

Kada sam došao u Budućnost, došao sam isključivo iz sportskih motiva, vođen željom da pomognem svojim iskustvom, znanjem i međunarodnim kontaktima. Došao sam na preporuku gospodina Novaka Novakovića, čovjeka kojeg izuzetno cijenim i sa kojim sam imao priliku da sarađujem.

"Ova funkcija je svedena na formalnost"

Izvor: YouTube/FK Budućnost Podgorica

Od prvog dana bio sam svjestan da klub ima mnogo nesređenih stvari, ali sam vjerovao da se kroz ozbiljan i sistematičan rad može napraviti pomak. Moj cilj je bio da budem dio pozitivnih promena i da doprinesem razvoju kluba na zdravim i profesionalnim osnovama.

Nažalost, vrlo brzo sam shvatio da sportski direktor u ovom sistemu nema nikakvu stvarnu ulogu niti mogućnost da donosi odluke. Statut kluba je postavljen tako da sportski sektor nema ingerencije - što znači da je pozicija sportskog direktora svedena na formalnost. To je funkcija koja postoji samo da bi se ispunila forma, a u praksi ništa ne zavisi od nje.

U svom radu sam jasno iznio ideje i predloge o tome u kom pravcu klub bi trebalo da ide, dostavio sam izvještaje i viziju razvoja. Međutim, te ideje nisu dobile prostor niti podršku.

Jedina situacija u kojoj sam uspio da ostvarim uticaj i izborim se za svoje mišljenje bila je dovođenje napadača Kadide. Drago mi je da je taj posao završen i vjerujem da će on biti pun pogodak i prava stvar za FK Budućnost. To je ujedno i jedini primjer gdje sam kao sportski direktor imao mogućnost da direktno utičem na sportsku odluku kluba, što dovoljno govori o svemu.

Sve što sam radio tokom karijere, i na terenu i van njega, gradio sam časno i pošteno, i neću dozvoliti da se to dovede u pitanje. Moj profesionalni put govori dovoljno o meni i mojim vrijednostima. Na kraju se zahvaljujem svima koji su me podržavali i vjerovali u moj rad i viziju", poručio je Damjanović.

