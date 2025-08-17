logo
Haos na utakmici u Crnoj Gori: Sudija u potpunom mraku odsvirao kraj

Haos na utakmici u Crnoj Gori: Sudija u potpunom mraku odsvirao kraj

Autor Mladen Šolak
0

Utakmica u Tivtu prekinuta zbog nestanka struje

nestala struja na buducnost arsenal tivat Izvor: TV Arena sport/screenshot

Ekipa Budućnosti srpskog trenera Nenada Lalatovića nije odigrala do kraja meč protiv Arsenala iz Tivta, jer je u toku drugog poluvremena nestala struja na stadionu. Igrao se 53. minut kada je postalo mračno, a nakon dvadesetak minuta iščekivanja, arbitar Savo Vujović je odsvirao kraj.

Čekajući rasplet situacie, navijači su upalili svjetlo na telefonima na tribinama:

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Ovaj meč došao je u komplikovanom trenutku za Budućnost, jer prolazi kroz probleme od početka ljeta, a trenutno je šesta na tabeli, sa po jednom pobjedom, remijem i porazom u derbiju protiv Sutjeske u prošlom kolu. Uz to, Podgoričani su eliminisani iz Evrope porazima u dvomečima protiv Noe iz Jermenije i protiv Milsamija iz Moldavije.

Sa druge strane, Arsenal iz Tivta je prošlog mjeseca izbačen iz evropskih takmičenja na 10 godina zbog namještanja.

(MONDO)

Tagovi

FK Budućnost Podgorica fudbal Nenad Lalatović

