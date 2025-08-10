logo
Bizaran autogol bivšeg igrača Borca, šok za Lalatovića i Budućnost!

Bizaran autogol bivšeg igrača Borca, šok za Lalatovića i Budućnost!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Budućnost poražena na nevjerovatan način od Sutjeske.

Nedjeljko Piščevič bizaran autogol za Budućnost Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Budućnosti razočarali su svoje navijače eliminacijom od jermenske Noe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom i od moldavskog Milsamija u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, ali tu nije kraj mukama ekipe Nenada Lalatovića.

Samo što su uspjeli da se malo povrate pobjedom nad Jezerom (2:1) u prvom kolu crnogoskog prvenstva, već u drugom kolu novi šok.

Budućnost iz Podgorice poražena je od Sutjeske na svom terenu, a da stvar bude gora bodove su Nikšićani odnijeli zahvaljujući bizarnom autogolu domaćih.

Glavni akter u toj situaciji bio je bivši igral Borca Nedeljko Piščević, koji se nije najbolje snašao kod jednog cantaršuta sa desne strane i iako je djelovalo da može da to riješi i otkloni opasnost, on je ugurao loptu u sopstvenu mrežu

Njegov autogol šokirao je saigrače, trenera Nenada Lalatovića, a vjerovatno i sve navijače Budućnosti, koji ne samo da su očekivali pobjedu, već su i doživjeli da njihov ekipa izgubi na bizaran, pomalo komičan način. Pogledajte ovo situaciju:

Piščević je nosio dres banjačučkog Borca u sezoni 2022/2023 i na 30 mečeva postigao pet golova i upisao pet asistencija. Nakon sezone u Banjaluci otišao je u CSKA iz Sofije, iz koje je u januaru ove godine stigao u Podgoricu.

