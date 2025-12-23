logo
Pep Gvardiola dovodi pojačanje za titulu: Stiže treći najbolji strijelac Premijer lige

Pep Gvardiola dovodi pojačanje za titulu: Stiže treći najbolji strijelac Premijer lige

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Antoan Semenjo blizu je prelaska iz Bornmuta u Mančester siti i hoće da se bori za titulu sa ekipom Pepa Gvardiole.

Mancester siti dovodi antoana semenja Izvor: PETER POWELL / AFP / Profimedia

Mančester siti dovodi pojačanje u borbu za titulu sa Arsenalom. Ima samo dva boda manje od ekipe Mikela Artete i dovodi Antoana Semenja. To su najnovije informacije koje stižu iz Engleske.

Tamošnji novinari prenose da je Siti veoma blizu dogovora sa Bornmutom u vezi transfera. Navodno je otkupna klauzula za njega 65 miliona funti i ta klauzula ističe 10. januara.

Za njega je interesovanje pokazao i Mančester junajted, ali je Pep Gvardiola liži tome da dobije željeno pojačanje u borbi za trofej. U novembru se za njega raspitivao i Liverpul, ali izgleda da je igrač taj koji hoće na "Etihad". On je trenutno treći najbolji strijelac Premijer lige sa 8 postignutih golova.

Pep Gvardiola incident
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Mančester siti Pep Gvardiola

