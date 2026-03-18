Štimac "preživio" današnji dan: Sjednica Disciplinske komisije FS BiH prolongirana za 25. mart

Trener Zrinjskog "miran" je bar još jednu sedmicu.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Današnja sjednica Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo da se raspravlja o novoj prijavi protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca, prolongirana je za 25. mart, objavio je Sport Centar.

Štimcu je već ranije izrečena uslovna suspenzija na šest mjeseci, a ukoliko bi mu bila izrečena nova kazna, to bi praktično značilo da u završnici sezone u BiH ne bi mogao da sjedi na klupi trenutno drugoplasiranog tima Premijer lige BiH.

Nekadašnji prvotimac Hajduka i bivši reprezentativac Hrvatske izjavio je ranije da se nova prijava odnosi na njegove izjave o meču bh. prvenstva između Sloge Meridian i Borca, koja je završena ubjedljivim trijumfom gostujućeg sastava (0:4).

Štimac će, inače, večeras biti na klupi u meču Superkupa BiH protiv Sarajeva (18.30). Mostarski klub, koji će biti domaćin, brani trofej u ovom takmičenju pošto je u maju prošle godine porazio ekipu Borca (1:0) na zeničkom Bilinom polju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Sport Centar)