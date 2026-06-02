Vlade Divac o fudbalskom Mundijalu: Navijaću za BiH, a titula ide u Brazil (VIDEO)

Vlade Divac, legendarni srpski košarkaš i bivši NBA igrač, na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu navijaće za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

S obzirom da se Srbija nije plasirala na Mundijal, Divac je u podkastu "Fast brejk" Bajerona Skota otkrio da će podržati "zmajeve".

"Navijaću, ne za svoju zemlju, nego za komšije, Bosnu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i biće ih sjajno gledati na Svjetskom prvenstvu", rekao je Divac.

Izabranici Sergeja Barbareza su plasmanom na veliko takmičenje privukli dodatnu pažnju u regionu, a Divac je posebno istakao kvalifikacioni rezultat protiv Italije.

Osim o selekciji BiH za koju će navijati, govorio je i o glavnom favoritu za titulu svjetskog prvaka.

"Brazil osvaja Svjetsko prvenstvo. U 95 odsto slučajeva pobjeđuju reprezentacije koje dolaze sa iste hemisfere, a Brazil tu ima najveću šansu", objasnio je nekadašnji srpski košarkaš.

Divac je jedan od najpoznatijih košarkaša iz bivše Jugoslavije. U NBA ligi igrao je za Los Anđeles Lejkerse, Šarlot Hornetse i Sakramento Kingse, a nakon igračke karijere radio je i kao košarkaški funkcioner.

