Vlade Divac pušio pred mečeve i postao NBA legenda: "Samo bi bacio cigaretu i lagano istrčao na teren"

Nebojša Šatara
Vlade Divac je bio pravo srce tima Sakramento Kingsa, a Majk Bibi se sada prisjetio jedne anegdote sa njim iz igračkih dana.

vlade divac pusio u nba ligi

Vlade Divac je došao u Sakramento kao iskusan igrač i tamo je postao legenda. Na kraju mu je i broj povučen iz upotrebe, a osim na terenu bio je bitna figura i van terena. Sada je jednu priču o tome ispričao startni plejmejker kultnog tima Sakramenta Majk Bibi.

"Mislim da je Vlade bio pravi vođa grupe. Nikada se nije mijenjao", rekao je Bibi, a onda ga je voditelj emisije, takođe bivši NBA igrač Met Barns, pitao da li je istina da je Divac pušio cigarete na poluvremenu. Nakon što su se svi u studiju ismijali, uspio je da ispriča sjajnu anegdotu Bibi.

"Pazite, ovoliko je visoka kabina u kupatilu, njegova glava viri iznad. Odem u kupatilu i on je tamo. Rekao sam mu: 'Vlade je l' ti to pušiš j***nu cigaretu?' On je samo jako brzo popušio, bacio je i otišao da se zagrijava", rekao je uz mnogo smijejanja Majk Bibi. 

Vlade Divac - glavni igrač Kingsa

Vlade Divac je izabran kao 26. pik 1989. godine i te sezone je stigyo u Los Anđeles Lejkerse. Nakon sedam sezona u Lejekrsima i dvije u Šarlotu došao je u Sakramento 1999. godine. Na kraju je ostao šest sezona u Sakramentu i kada je završio karijeru broj mu je povučen iz upotrebe. Ne samo da je bio dovoljno dobar da 2001. godine bude Ol Star, već je i van terena bio najbitniji dio tima u kome su pored njega i Peđe Stojakovića bili Kris Veber, Dag Kristi, Majk Bibi, Bobi Džekson...

"Vlade je bio naš lider. On se starao da sve bude smireno. Naravno Veber je bio lider na terenu, ali van terena je to bio Vlade. Nikada nije mijenjao svoje ponašanje. Da li je postigao dva ili 30 poena, uvijek je bio isto Vlade", ispričao je Majk Bibi.

