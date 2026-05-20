Bjelorusija traži specijalnu pozivnicu za Svjetsko prvenstvo

Rukometni savez Bjelorusije je zatražio od IHF-a mjesto na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2027. godine.

Srbija je uspjela da se kvalifikuje za Svetsko prvenstvo pobjedom nad Mađarskom u baražu, a sada bi na Mundijal mogla da ode i Bjelorusija. Kako "Rakomet 24" javlja predsjednik Rukometnog saveza Bjelorusije Vladimir Konopljev je imao telefonskir razgovor sa čelnim čovjekom IHF-a Hasanom Mustafom.

Nakon što su završene kvalifikacije za Mundijal ostala su još dva mjesta koje IHF treba da podijeli. Dvije specijalne pozivnice koje obično odu evropskim timovima, a sada selektor Bjelorusije Juri Ševcov i predsjednik RS Belorusije Vladimir Konopljev rade sve da bi se pojavili na Svjetskom prvenstvu.

Bjelorusija redovna na Mundijalima

Bjelorusija je učestvovala na četiri od posljednjih pet Mundijala prije nego što im je zbog rata Ukrajine i Rusije zabranjeno da se takmiče. Zbog tog rata i suspenzije propustili su mundijale 2023. i 2025. godne, a nadaju se da će 2027. u Njemačkoj ponovo biti na velikoj sceni.

Ukoliko se to desi, moglči bismo na Svjetskom prvenstvu da vidimo i igrače iz Arkus lige - golmana Vojvodine Vjačeslava Saldacenku i novog lijevog beka Partizana Vladislava Kuleša uz naravno lidere tima Ihara Beljavskog i Arcema Karaleka.

Da li imaju šanse?

Bjelorusi ističu da ih je Međunarodni olimpijski komitet nelegalno suspendovao, ali takođe navode da su 7. maja 2026. godine sankcije uklonjene i da ne postoji pravni osnov da im se ne dozvoli takmičenje. Takođe smatraju da je najmanje što IHF može da učini da im dozvoli da igraju na Mundijalu. Sam Hasan Mustafa je nedavno objavio da će IHF imati zvanični sastanak vezan za mogući povratak kako Bjelorusije tako i Rusije u međunarodna takmičenja.

IHF ima dvije specijalne popzivnice koje su prošli put otišle Švajcarskoj i Holandiji. Ipak spisak je dug, pored oba tima koja su je prethodni put dobila sada te pozivnice žele i Mađarska, Austrija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina kao i neki azijski timovi.

