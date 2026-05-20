Šampion Evrolige pokrenuo debatu: "Vasilis Spanulis nije najbolji, ali zato Nemanja Nedović jeste"

Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin oduševljen je igrom Nemanje Nedovića.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Baskonije, Bajerna, Monaka Vejd Boldvin nije krio oduševljenje igrom Nemanje Nedovića. Poslije vijesti da je poništena suspenzija srpskom košarkašu, stigla je i pohvala na račun igrača rođenog u Novoj Varoši.

Vjerovatno bi mnogi rekli da je Vasilis Spanulis igrač koji je mijenjao istoriju košarke, ne i Vejd Boldvin. Za košarkaše kojema se divi, Amerikanac je izabrao Nanda de Koloa, potom Alekseja Šveda, ali i srpskog igrača Nemanju Nedovića. "Spanulis nije najbolji evropski igrač protiv kojeg sam igrao", započeo je Boldvin i potom objasnio:

"Za mene, rekao bih da mi se, kada sam tek došao ovdje, baš dopadao Nando (de Kolo). Stvarno sam volio da gledam Alekseja Šveda. Nedović, dok je igrao za Milano. Ta trojica su mi bili omiljeni evropski igrači protiv kojih sam igrao", rekao je Boldvin.

Međutim, Boldvin je otišao i korak dalje, pa kad je upitan da li je talentovaniji od trojice igrača koju je nabrojao, kratko je rekao: "Da, da".

Malo je reći da je komentar Dvejna Boldvina pokrenuo debatu među navijačima, posebno među Grcima. Trostruki šampion Evrolige i MVP elitnog takmičenja važi za legendu košarke, što opravdava ljutnju navijača.

Boldvin je u sezoni 2025/26 odigrao 37 mečeva u elitnom takmičenju, dok je na terenu prosječno bilježio 25,5 minuta. Za to vrijeme Amerikanac je bilježio 14,1 poen, 3,1 skok i 5,5 podijeljenih lopti, sa procentom šuta iz igre od 46 posto. Sada ga sa ekipom Fenerbahčea očekuje Fajnal-for Evrolige koji će biti održan u Atini od 22. do 24. maja.

Bonus video:

Pogledajte 01:15:29 Priča za medalju: Andrija Prlainović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)