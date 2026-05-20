Arina Sabalenka nikad nije preboljela smrt dečka: "Svađala sam se sa policajcem, nisam prihvatila da se to desilo"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Arina Sabalenka se i dalje bori da prevaziđe tragične smrti oca i bivšeg partnera.

Arina Sabalenka Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka pričala je za "Vog" i pričala je o najtežim momentima u dosadašnjoj karijeri. Privatno se suočila sa nekoliko tragedija prethodnih godina i nije joj bilo lako da se nosi sa svim tim. Prvo joj je preminuo otac Sergej 2019. godine, a zatim i nekadašnji partner Konstantnin Kolcov 2024.

"Svađala sam se s policajcem, jednostavno nisam mogla da prihvatim šta se dogodilo", rekla je Sabalenka o momentu kada je dobila vijest da je Konstantin Kolcov mrtav. 

Ona je nakon što je dobila tu vijest ipak odlučila da nastupi na mastersu u Majamiju, zbog čega je kritikovana. "Ne postoji ispravan ili pogrešan način tugovanja. Meni je povratak poslu bio jedini izlaz", sada je rekla Sabalenka.

Gubitak oca 2019. godine ju je takođe uzdrmao: "Ponekad plačem gledajući takve trenutke i zamišljam kako bi moj otac reagovao na moje uspjehe".

A nekada nije imala kontrolu

Prisjetila se i početaka karijere i toga kako je morala da nauči da kontroliše emocije kako bi došla do dominacije koju sada ima. Prva je ubjedljivo na ATP listi, osvojila je četiri grend slema, igrala nekoliko finala.

"Ljutila bih se na sebe. Nisam imala kontrolu. Mogla sam da pobjeđujem na meču, a onda da izgubim živce. Znala sam da imam problem. Osjećala sam se kao da svi misle: 'U redu, trebala bi da pobijedi na svakom meču.' Ako ne razmišljate tako, šta onda radite? Kad ste među prvih pet i osvajate grend slemove, nije u redu zadovoljiti se porazom. To je moj mentalitet“, rekla je Sabalenka.

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund
Izvor: Arena premium
