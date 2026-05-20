FIFA usvojila zabranu za Iran na Svjetskom prvenstvu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Navijači Irana neće moći da nose predrevolucionarne zastave ove zemlje na takmičenju u Sjedinjenim Američkim Državama.

fifa zabranila zastavu irana Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Ponovo se diže prašinaa oko Irana na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Trenutno bjesni rat na Bliskom istoku između Irana protiv Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i njihovih zalivskih saveznika, a to utiče na Mundijal. Iran se kvalifikovao i pošto se SP igra u Americi, veliko je pitanje da li će se pojaviti.

Ipak, iako je sve izvjesnije da će se Iran pojaviti na Mundijalu, na tribinama Irancima neće biti dozvoljeno da nose zastave. FIFA je odlučila da zabrani nošenje zastava Irana iz perioda šaha, tj. perioda prije Islamske revolucije na tribinama stadiona na Mundijalu.

Ta zastava je postala simbol iranske dijaspore koja se protivi teokratskoj državi i vladavini ajatolaha. FIFA je odlučila da zabrani ne samo tu zastavu na tribinama, već i sve varijacije - majice, šalove, dresove i sve što može imati simbol te zastave na sebi.

Kakva je zastava?

Nekadašnja iranska zastava vrlo liči na sadašnju zastavu Islamske republike Iran. Obje su trobojke sa crvenom, bijelom i zelenom vodoravnom prugom, ali šahistička zastava ima lava i sunce u sredini, dok sadašnja zastava umjesto toga ima simbol za tekbir i po ivicama crvene i zelene trake ispisano "Alah je veliki". 

Gdje, kada i sa kim igra Iran? 

Prvo čekamo da Iran objavi spisak za Svjetsko prvenstvo, a na ovom Mundijalu će igrati sva tri grupna meča u SAD.  Prvi meč grupe g igraju sa Novim Zelandom 15. juna u Inglvudu, drugi sa Belgijom šest dana kasnije na istom mjestu, a posljednji meč sa Egiptom igra se u Sijetlu 26. juna.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:35
Fudbalska revolucija u Kataru 1
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

