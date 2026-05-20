"Biti ili ne biti" za Borac: Kapiten pred Slobodu poručio - najvažnija utakmica sezone!

Košarkaši Borca s imperativom pobjede dočekuju tuzlansku Slobodu u posljednjem, šestom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine.

Crveno-plavi su pet puta uzastopno igrali plej-of za šampiona BiH, a večeras od 20 časova će imati priliku da pobjedom u "Boriku" osiguraju nastup u samoj završnici sezone.

U slučaju poraza, tim Marka Šćekića bi završio takmičenje ove sezone, pa je kapiten Srđan Gavrić apostrofirao važnost meča.

"Očekuje nas derbi utakmica protiv Slobode iz Tuzle. Jedna od najvažnijih utakmica u sezoni, jer bi se pobjedom plasirali u polufinale lige BiH, dok bi poraz za nas značio kraj sezone. Nadam se da ćemo nakon teškog poraza od ekipe Širokog uspjeti da se skupimo i da pred našom publikom stignemo do pobjede", izjavio je Gavrić u najavi utakmice.

U prvom međusobnom duelu u dvorani "Mejdan" u Tuzli, Borac je upisao minimalan trijumf, nakon što je Jasmin Jakupović promašio šut za pobjedu.

Borac ima skor od tri pobjede i dva poraza, dok je Sloboda zabilježila pobjedu manje, odnosno poraz više, pa će se pobjednik pridružiti Igokei m:tel i sarajevskoj Bosni u doigravanju.

U istoj situaciji su i akteri druge utakmice ovog kola, u kojoj će Široki Brijeg gostovati ekipi Jahorine.

