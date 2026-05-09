Američki centar očekuje reakciju Borca nakon poraza od Širokog: "Maksimalan fokus svih 40 minuta u Tuzli"

Nebojša Šatara
Košarkaši Borca u nedjelju gostuju ekipi Slobode u trećem kolu Lige 4.

Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

Banjalučani su u dosadašnja dva meča zabilježili polovičan učinak - gostujuća pobjeda nad Jahorinom i neugodan poraz od Širokog u dvorani “Borik”.

Upravo zato, centar crveno-plavih Dešon Kuper istakao je da očekuje reakciju svog tima protiv Slobode, koja je u dosadašnjem dijelu Lige 4 zabilježila dva tijesna poraza od Širokog i Jahorine.

“Dolazimo nakon teškog poraza u utakmici u kojoj smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, ali smo izgubili fokus u trećoj četvrtini, tako da će reakcija i pristup u ovom meču biti veoma važni za nas. Znamo da nas očekuje iskusna ekipa sa širokim rosterom, ali vjerujemo u našu grupu. Moramo ostati disciplinovani, čvrsti i maksimalno fokusirani svih 40 minuta”, rekao je Amerikanac u najavi susreta u Tuzli.

Duel između Slobode i Borca igra se u nedjelju s početkom u 19 časova.

