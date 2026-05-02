Banjalučani dočekuju šampiona ABA 2 lige: "Kad igrate protiv najboljeg, to je uvijek dodatni naboj i motiv"

Crveno-plavi će u nedjelju (19.00) pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Širokim.

Izvor: KK Borac Wwin

Derbi košarkaške Lige 4 odigraće se u nedjelju uveče (19.00) u Boriku. KK Borac Banja Luka, najbolji tim regularnog dijela takmičenja koji je shodno tome već obezbijedio učešće u ABA 2 ligi sljedeće sezone, dočekaće ekipu Širokog, koja je prije nekoliko dana osvojila titulu u drugorazrednom regionalnom takmičenju izborivši tako nastup u eliti prvi put od sezone 2013-14.

Banjalučani su trijumfovali na premijeri u Ligi 4 porazivši Jahorinu na Palama (72:84). Ekipa sa Pecare je, sa druge strane, doživjela poraz na gostovanju tuzlanskoj Slobodi (74:71), za šta želi da se iskupi pred banjalučkom publikom.

"U Ligi 4 sve utakmice su derbi, a kada igrate protiv prvaka ABA 2 lige, to donosi dodati naboj i motiv. Čestitke ekipi Širokog na uspjehu! Odigrali smo dvije utakmice protiv njih, obje su bile odlučene u posljednjim sekundama. Vjerujem da će i ova biti jako napeta, ali i da ćemo ostvariti pobjedu i dodatno poboljšati poziciju za plasma u plej-of", poručio je pred meč sa Hercegovcima trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić.

