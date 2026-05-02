Banjalučani dočekuju šampiona ABA 2 lige: "Kad igrate protiv najboljeg, to je uvijek dodatni naboj i motiv"

Dragan Šutvić
0

Crveno-plavi će u nedjelju (19.00) pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Širokim.

Košarka Liga 4 Borac Široki najava Izvor: KK Borac Wwin

Derbi košarkaške Lige 4 odigraće se u nedjelju uveče (19.00) u Boriku. KK Borac Banja Luka, najbolji tim regularnog dijela takmičenja koji je shodno tome već obezbijedio učešće u ABA 2 ligi sljedeće sezone, dočekaće ekipu Širokog, koja je prije nekoliko dana osvojila titulu u drugorazrednom regionalnom takmičenju izborivši tako nastup u eliti prvi put od sezone 2013-14.

Banjalučani su trijumfovali na premijeri u Ligi 4 porazivši Jahorinu na Palama (72:84). Ekipa sa Pecare je, sa druge strane, doživjela poraz na gostovanju tuzlanskoj Slobodi (74:71), za šta želi da se iskupi pred banjalučkom publikom.

"U Ligi 4 sve utakmice su derbi, a kada igrate protiv prvaka ABA 2 lige, to donosi dodati naboj i motiv. Čestitke ekipi Širokog na uspjehu! Odigrali smo dvije utakmice protiv njih, obje su bile odlučene u posljednjim sekundama. Vjerujem da će i ova biti jako napeta, ali i da ćemo ostvariti pobjedu i dodatno poboljšati poziciju za plasma u plej-of", poručio je pred meč sa Hercegovcima trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

košarka Košarkaška liga BiH KK Borac KK Široki Marko Šćekić

