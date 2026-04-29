Trajs četiri sekunde prije kraja utišao Skoplje: Široki je šampion ABA 2 lige!

Goran Arbutina
Amerikanac Dmitrik Trajsa sa 32 poena, ali i pogotkom četiri sekund eprije kraja donio Širokom pobjedu i trofej šampiona ABA 2 lige.

Široki je šampion ABA 2 lige! Izvor: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Košarkaši ABA 2 lige šampioni su ABA lige pošto su u drugom meču finalne serije savladali TFT Skoplje rezultatim 87:86 poslije prave drame.

Kao i u prvoj utakmici finalne serije morao je Široki da stiže prednost protivnika, a ovog puta TFT Skoplje je devet sekundi prije kraja imao vođstvo 86:85 i bio pred trijumfom.

U posljednjem napadu najbolji pojedinac susreta Dmitrik Trajs je preuzeo odgovornost, a onda četiri sekunde prije kraja pogodio sa poludistance za 87:86.

Nisu uspjeli Makedonci da u posljednjih par sekundi pogode i Široki je stigao do pobjede vrijedne trofeja ABA 2 lige, a do njega je Širokobriježane sa 32 poena predvodio upravo Trajs.

