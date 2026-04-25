Liga 4: Borac u finišu slomio Jahorinu, Sloboda ispustila pobjedu na "Pecari"

U subotu je počela "Liga 4" košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine.

Banjalučki Borac slavio je u prvoj utakmici novoformirane "Lige 4" u košarci zahvaljujući odličnoj posljednjoj četvrtini u kojoj su slomili otpor Jahorine.

Crveno-plavi su u subotnjem meču stigli do pobjede na Palama rezultatom 72:84 (17:16, 23:22, 22:23, 10:23)

Domaćin je bolje ušao u utakmici i poveo 5:0, a pet razlike je čuvao sve do samog kraja prvog perioda kada su pogocima Tajrona Herisa i Dušana Makitana, gosti iz Banjaluke prvi put stigli do prednosti (11:12).

Ipak, prva četvrtina je okončana minimalnom prednošću Jahorine poslije polaganja Marka Kovačevića - 17:16.

Paljanski tim je i na početku drugog kvartala bolje krenuo i serijom 6:0 natjerao trenera Borca Marka Šćekića da pozove minut odmora.

Vratio je Borac potom prednost, a do kraja poluvremena ekipe su se smjenivale u vođstvu, da bi Jahorina na odmor otišla sa prednošću od "plus dva" (40:38).

Kao i u prve dvije, početak treće četvrtine ponovo je pripao košarkašima Jahorine, ali nisu uspjeli rezultatski da se odlijepe. Uglavnom je razlika iznosila po nekoliko poena, a igralo se "koš za koš", pa je bilo jasno da će odluka o pobjedniku morati da padne u posljednjih 10 minuta (62:61).

Upravo u posljednjem periodu, Borac je odigrao najbolje, stekao dvocifrenu prednost i stigao na kraju do ubjedljivog trijumfa!

Kod Banjalučana, prva imena utakmice bili su Taj Heris sa 23 koša, Darko Talić je postigao 16 a Srđan Adamović 14 pogodaka uz 10 skokova. Dušan Makitan takođe je zabilježio novi dabl-dabl od 11 poena i 13 skokova.

Najefikasniji u domaćem taboru bio je Marko Kovačević sa 19 poena, a ispomoć je imao u Branislavu Vujadinoviću, koji je ubacio 12 pogodaka.

U drugom meču prvog kola "Lige 4", Sloboda je bila blizu pobjede nad Širokim na "Pecari" prvenstveno zahvaljujući odličnim partijama Sanija Čampare (18 poena) i Jasmina Jakupovića (15), ali je hercegovački tim ipak stigao do trijumfa (74:71). Domaće je predvodio Matej Bošnjak sa 17 i D'Mitrik Trajs sa pogotkom više.

Nakon što bude odigran ligaški dio, dvjema najboljim timovima u takmičenju će se u polufinalu plej-ofa pridružiti ekipe iz ABA lige Igokea m:tel i sarajevska Bosna.

