logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vrijeme je za seniorski fudbal: Nenad Milijaš odlazi u TSC da ga vrati na stare staze

Vrijeme je za seniorski fudbal: Nenad Milijaš odlazi u TSC da ga vrati na stare staze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nenad Milijaš započinje seniorsku trenersku karijeru u TSC-u iz Bačke Topole, nakon odlaska iz omladinskog tima Crvene zvezde.

Nenad Milijaš novi trener TSC-a Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Uprkos najavama da će ostati u omladinskom timu Crvene zvezde, Nenad Milijaš ipak ovog ljeta otpočinje seniorsku karijeru i vidjećemo ga na klupi TSC-a iz Bačke Topole. Klub sa sjevera Bačke odlučio je da se rastane sa Tomislavom Sivićem nakon ispadanja u Prvu ligu Srbije, tako da će sa Milijašem pokušati da se vrati u Superligu.

Sve je već dogovoreno i ostalo je još samo da Milijaš potpiše ugovor, javlja "Direktno", uz podsjećanje da ovo nije prvi put da se spominje kao šef kluba iz Bačke Topole. Međutim, kockice se nisu poklopile prije godinu dana.

Vidjećemo da li će Milijaš nastaviti da gradi svoju trenersku karijeru i da li će možda u Bačku Topolu dovesti nekog od igrača koje je trenirao u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Bilježio je lijepe rezultate prethodnih godina i oprostio se od "Marakane" s još jednom titulom i obezbijeđenim učešćem u Ligi šampiona.

Jedan od najboljih igrača domaćeg šampionata u 21. vijeku je tek na startu trenerske karijere, ima samo 43 godine, a vidjećemo da li će TSC pogoditi s njim kao i sa Žarkom Lazetićem - još jednim trenerom koji je put krčio kroz omladinske kategorije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Milijaš TSC Bačka Topola Prva liga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC