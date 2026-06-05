Nenad Milijaš započinje seniorsku trenersku karijeru u TSC-u iz Bačke Topole, nakon odlaska iz omladinskog tima Crvene zvezde.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Uprkos najavama da će ostati u omladinskom timu Crvene zvezde, Nenad Milijaš ipak ovog ljeta otpočinje seniorsku karijeru i vidjećemo ga na klupi TSC-a iz Bačke Topole. Klub sa sjevera Bačke odlučio je da se rastane sa Tomislavom Sivićem nakon ispadanja u Prvu ligu Srbije, tako da će sa Milijašem pokušati da se vrati u Superligu.

Sve je već dogovoreno i ostalo je još samo da Milijaš potpiše ugovor, javlja "Direktno", uz podsjećanje da ovo nije prvi put da se spominje kao šef kluba iz Bačke Topole. Međutim, kockice se nisu poklopile prije godinu dana.

Vidi opis Vrijeme je za seniorski fudbal: Nenad Milijaš odlazi u TSC da ga vrati na stare staze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Vidjećemo da li će Milijaš nastaviti da gradi svoju trenersku karijeru i da li će možda u Bačku Topolu dovesti nekog od igrača koje je trenirao u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Bilježio je lijepe rezultate prethodnih godina i oprostio se od "Marakane" s još jednom titulom i obezbijeđenim učešćem u Ligi šampiona.

Jedan od najboljih igrača domaćeg šampionata u 21. vijeku je tek na startu trenerske karijere, ima samo 43 godine, a vidjećemo da li će TSC pogoditi s njim kao i sa Žarkom Lazetićem - još jednim trenerom koji je put krčio kroz omladinske kategorije.