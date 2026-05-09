Crvena zvezda obezbijedila Ligu šampiona: Nenad Milijaš opet osvojio titulu

Crveno-beli omladinci osvojili su šampionsku titulu u domaćem prvenstvu.

Omladinska selekcija Crvene zvezde osvojila je šampionsku titulu na dva kola pre kraja domaćeg šampionata. Za to je "kriv" OFK Beograd koji je pobijedio IMT, tako da su mladi "traktoristi" na osam bodova daleko od Zvezde i ne mogu više do šampionskog pehara ni u teoriji. Zapravo, predstoji im borba za drugo mjesto sa Spartakom iz Subotice.

Zanimljivo je da je Zvezda inače podmladila selekciju tokom zime, ali ni to nije napravilo problem ekipi Nenada Milijaša koja je obezbedila učešće u Ligi šampiona, dok će seniorski tim to probati da uradi kroz kvalifikacije.

Inače, ovo je nova šampionska titula za Nenada Milijaša. Kao igrač Crvene zvezde je četiri puta osvajao šampionske titule, zatim je kao pomoćnik Dejana Stankovića i Miloša Milojevića osvojio još tri "duple krune", a sada je to uspio i kao trener omladinaca. Uskoro ćemo saznati i da li će se oprobati u seniorskom fudbalu.

