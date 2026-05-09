Banjalučki Vrbas u finalu Pogačnikov kupa u Sloveniji

Košarkaški klub invalida Vrbas izborio je plasman u finale Pogačnikov kupa u Ljubljani.

Izvor: KKI Vrbas Banjaluka, promo

Tim iz Banjaluke najprije je savladao su beogradsku Singidunum Crvenu zvezdu sa više nego zasluženih 72:57 (24:21,10:8,20:13,18:15) prvenstveno zahvaljujući odličnim partijama Vlade Švrakam koji je ubacio 26 poena i Ademira Demirovića sa pet manje.

Potom su Banjalučani su drugoj utakmici bili bolji od ljubljanskog DP Podravja - 71:56 (19:9,19:11,11:22,22:14) I osigurali plasman u finale.

I na ovom meču briljirali su Vlado Švraka sa 22 i Ademir Demirović sa poenom manje.

Finale je zakazano za nedjelju s početkom u 12 časova.

(MONDO)