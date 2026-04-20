KKI Vrbas u finalu NLB lige: Banjalučani jure deveti pehar!

Banjalučani će u finalu NLB igrati protiv slovenačkog Parasporta.

KKI Vrbas plasirao se u finale NLB lige pošto je u polufinalu poslije velikog preokreta savladao KK OSI Paramont rezultatom 69:67.

Samo pet poena postigli su Banjalučani u prvoj četvrtini (24:5), a onda polako topili prednost crnogorske ekipe da bi u samom finišu stigli do trijumfa.

Pobjedu za ulazak u finale NLB lige obezbijedio je Nermin Hujić pogotkom devet sekundi prije kraja.

"Ušli smo nekako u neki grč i jednostavno nismo bili ono što mi znamo da budemo. Čini se da je trebalo vremena da se sve poslože naše kockice, uz napomenu da smo napravili dosta grešaka. Međutim, ono što je za nas u ovom trenutku najvažnije, a to je da smo ponovo izborili plasman u finale ovog eminentnog takmičenja“ izjavio je Hujić nakon trijumfa.

Vlado Švraka dugo je okosnica u timu višestrukog šampiona Republike Srpske, BiH i NLB lige. Kako je sam naveo ne sjeća se kada su odigrali jednu ovakvu utakmicu.

"Za mojih 15 godina koliko sam u klubu odgovorno tvrdim da nismo nikada odigrali ovako moćnu utakmicu sa ogromnom energijom. Uspjeli smo da se vratimo iz velikog minusa, i to prije svega jakom odbranom uz dobar napadački učinak trojice igrača što je, po meni i odlučilo pobjednika", istakao je Švraka.

Zadovoljstvo nije krio ni predsjednik Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinko Umičević.

"Trebalo je ovo sve preživjeti s obzirom da smo gubili sa 19 razlike i da u tim trenucima ništa nije polazilo za rukom mojim igračima. Ipak, na kraju je sve došlo na svoje. Sada nas ponovo čeka puna dvorana 'Stožice' u kojoj je u prošlogodišnjem finalu bili prisutno gotovo 5.000 gledalaca. Moram istaći kako je velika stvar što je naš klub, iz jedne male Republike Srpske i malog, ali i velikog grada došao ponovo u situaciji da se bori za pobjednički pehar u NLB ligi", rekao je Umičević.

KKI Vrbas pokušaće da se revanšira ekipi Parasport Slovenija za poraz u prošlogodišnjem finalu NLB lige.