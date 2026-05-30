Novi trener Zvezde je Ibon Navaro? Crveno-bijeli plaćaju 400.000 Špancima za njega

Autor Bojan Jakovljević
Crvena zvezda želi španskog stručnjaka na klupi, objavio je portal "Direktno".

Ibon Navaro novi trener Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Španski stručnjak Ibon Navaro prva je želja Crvene zvezde za novog trenera, objavio je portal "Direktno". Taj izvor tvrdi da će crveno-bijeli platiti i obeštećenje od 400.000 evra za trenera Unikahe, kao i da će mu godišnja plata biti oko 700.000 evra.

Navaro je sarađivao u Unikahi prošle sezone sa Tajsonom Karterom, bekom Zvezde i jedan je od trenera sa najdužim mandatom u ACB ligi. Nagađano je da bi mogao da preuzme Barselonu ovog ljeta poslije odlaska Ćavija Paskvala, ali djeluje da će ipak na Mali Kalemegdan.

Poslije još jednog razočaravajućeg kraja sezone sigurno je da Zvezdu čekaju velike promjene, očekuje se i dolazak Miloša Teodosića, a Ibon Navaro mogao bi da stane sa njim na čelo tog projekta kao trener.

Navaro nije kroz karijeru radio često u Evroligi, naprotiv. Vodio je samo Baskoniju u eliti, u sezoni 2014/15. Zvezda je očigledno spremna da mu pruži povjerenje i da sa njim pokuša da prekine niz neuspješnih sezona.

Ove takmičarske godine crveno-bijele su trenirala četvorica trenera - Janis Sferopulos je dobio otkaz tokom jeseni i klub mu i dalje plaća platu, Saša Obradović je sporazumno raskinuo saradnju prije dva dana, a vršioci dužnosti bili su Tomislav Tomović (sada trener Lokomotive Kubanja) i Milan Tomić, sportski direktor.

Ko je Ibon Navaro?

Ibon Navaro je 50-godišnji stručnjak iz Vitorije, počeo je karijeru u mladim kategorjiama Baskonije i taj tim je bio njegov prvi u samostalnoj karijeri, u navedenoj sezoni 2014/15. Trenirao je i Manresu, Mursiju, Andoru i od 2022. godine Unikahu. Dva puta je osvojio Ligu šampiona sa ekipom iz Malage i sa njom dva puta osvojio Kup kralja, najprestižniji nacionalni kup-trofej na svijetu.

