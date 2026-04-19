Banjalučki Vrbas nakon drame izborio finale NLB lige

Košarkaški klub invalida Vrbas plasirao se u finale NLB lige poslije velike pobjede protiv KK OSI Paramont 69:67(5:24,24:10,21:13,19:20).

Nema sumnje da zaslužuju sve čestitke na ovom veličanstvenom trijumfu. U meču za trofej igraće protiv Parasport Slovenije koja je dobila Parasport Kroaciju 62:52, i to će ujedno biti repriza finala iz prošle sezone.

Nevjerovatnu utakmicu odigrali su Banjalučani protiv Crnogoraca. Gosti iz Podgorice dobili su prvu četvrtinu čak sa 24:5. U drugom periodu druga priča i potpuna dominacija KKI Vrbas koji je prvi put poveo u 24. minutu 39:38.

Od tada su sve vrijeme bili u prednosti, ali je rival u samom finišu izjednačio na 67:67. Poslije promašaja sa jedne i druge strane, Nermin Hujić je riješio pitanje pobjednika 69:67 i on je ubacio 22 poena.

Najefikasniji bio je Vlado Švraka sa 36 poena, kod protivnika Ramo Rekanović je dao 32 poena.

Treba reći da su Banjalučani imali veliku podršku sa tribina.

Finale NLB lige igra se 23. maja u Ljubljani.

