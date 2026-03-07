Banjalučani su osvojili trofej, pa se oprostili od trojice istaknutih pojedinaca.
Košarkaški klub invalida Vrbas pobjednik je Kupa Republike Srpske za sezonu 2025/26. Trofej kapitenu Biljani Nedić uručio je Marinko Umičević, predsjednik Saveza košarke u kolicima Republike Srpske.
Na završnom turniru odigranom u banjalučkoj dvorani Obilićevo, Banjalučani su prvo savladali ekipu Bijeljine rezultatom 86:20. Meč je obilježio Vlado Švraka sa 20 poena dok su po 15 uknjižili Nenad Ritan i Mufid Čejvan. Banjalučki tim je potom trijumfovao nad Kozarom iz Gradiške rezultatom 56:29. U pobjedničkom timu prednjačio je Dejan Đurković sa 18 poena, dok je Nenad Ritan dodao deset.
U borbi za drugo mjesto Bijeljina je savladala Kozaru rezultatom 44:22 uz 10 poena Predraga Šarenca. Na drugoj strani jedan manje uknjižio je Slavko Šimić. Medalje i pehar drugoplasiranoj ekipi predao je Novo Trifunović, trener KKK Bijeljina, a Kozari Marinko Umičević.
Za najboljeg igrača izabran je član pobjedničke ekipe Vlado Švraka kojem je priznanje dodijelio Goran Matić, trener KKI Vrbas.
Odličan organizator bio je Savez košarke u kolicima Republike Srpske, dok je tehnički organizator bio KKI Vrbas.
KKI Vrbas osvojio Kup RS, pa povukao dresove trojice bivših igrača
Podignuti dresovi trojice velikana KKI Vrbas
Predsjednik Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinko Umičević, kapiten Biljana Nedić i Dalibor Krsmanović, brat pokojnog Gorana Krsmanovića, zajednički su podigli dresove trojice istaknutih članova ovog kluba - Gorana Krsmanovića, Danijela Petrušića i Elvira Modronje.
"Tužan sam, ali i ponosan na sve ono što su za naš klub uradili trojica velikana Goran Krsmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja. Nisu oni bili samo sjajni košarkaši već i istinske ljudske veličine. Hvala im na svemu i nikad neće biti zaboravljeni", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinka Umičevića.
