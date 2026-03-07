logo
KKI Vrbas osvojio Kup RS, pa povukao dresove trojice bivših igrača

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučani su osvojili trofej, pa se oprostili od trojice istaknutih pojedinaca.

KKI Vrbas povukao dresove trojice igrača Izvor: KKI Vrbas

Košarkaški klub invalida Vrbas pobjednik je Kupa Republike Srpske za sezonu 2025/26. Trofej kapitenu Biljani Nedić uručio je Marinko Umičević, predsjednik Saveza košarke u kolicima Republike Srpske.

Na završnom turniru odigranom u banjalučkoj dvorani Obilićevo, Banjalučani su prvo savladali ekipu Bijeljine rezultatom 86:20. Meč je obilježio Vlado Švraka sa 20 poena dok su po 15 uknjižili Nenad Ritan i Mufid Čejvan. Banjalučki tim je potom trijumfovao nad Kozarom iz Gradiške rezultatom 56:29. U pobjedničkom timu prednjačio je Dejan Đurković sa 18 poena, dok je Nenad Ritan dodao deset.

U borbi za drugo mjesto Bijeljina je savladala Kozaru rezultatom 44:22 uz 10 poena Predraga Šarenca. Na drugoj strani jedan manje uknjižio je Slavko Šimić. Medalje i pehar drugoplasiranoj ekipi predao je Novo Trifunović, trener KKK Bijeljina, a Kozari Marinko Umičević.

Za najboljeg igrača izabran je član pobjedničke ekipe Vlado Švraka kojem je priznanje dodijelio Goran Matić, trener KKI Vrbas.

Odličan organizator bio je Savez košarke u kolicima Republike Srpske, dok je tehnički organizator bio KKI Vrbas.

Podignuti dresovi trojice velikana KKI Vrbas

Predsjednik Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinko Umičević, kapiten Biljana Nedić i Dalibor Krsmanović, brat pokojnog Gorana Krsmanovića, zajednički su podigli dresove trojice istaknutih članova ovog kluba - Gorana Krsmanovića, Danijela Petrušića i Elvira Modronje.

"Tužan sam, ali i ponosan na sve ono što su za naš klub uradili trojica velikana Goran Krsmanović, Danijel Petrušić i Elvir Modronja. Nisu oni bili samo sjajni košarkaši već i istinske ljudske veličine. Hvala im na svemu i nikad neće biti zaboravljeni", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas Marinka Umičevića.

(mondo.ba)

