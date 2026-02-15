KKI Vrbas deklasirao Una Sanu u NLB ligi!

Banjalučani su ubjedljivo trijumfovali u Gradačcu.

Izvor: KKI Vrbas

Sigurnu pobjedu zabilježili su igrači KKI Vrbas u nastavku takmičenja u NLB ligi. Banjalučani su u potpunosti nadigrali ekupu Una Sane koju su deklasirali rezultatom 75:40 (15:10, 20:8, 20:11, 20:11) u meču odigranom u Gradačcu.

Banjalučani su odlično počeli duel protiv starog rivala. Poslije nepuna tri minuta igre bilo je 8:0, ali je tim iz Bihaća ubrzo uzvratio smanjivši na 9:8. Nakon što su prvi period riješili rezultatom 15:10, potpuno su "razbili" rivala u drugoj dionici iako su u finišu ostali bez Vlade Švrake koji je morao van igre zbog dvije tehničke greške.

Na odmor su višestruki šampioni NLB lige otišli sa uvjerljivih 35:18, da bi potom dominirali i u preostale dvije četvrtine. Pogađali su iz svih pozicija i na kraju stigli do trijumfa razlikom od 35 poena. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nermin Hujić sa 23 i Bojan Brkić sa 21 poenom, dok je na drugoj strani Armin Aziraj uknjižio 20 poena.

U prvoj današnjoj utakmici Parasport Kroacija savladala je domaći KIK Zmaj 71:53.

(mondo.ba)