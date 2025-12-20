Polovičan učinak KKI Vrbas u Zagrebu

Banjalučki klub je poražen u drugom susretu.

Izvor: KKI Vrbas

Polovičan učinak ostvarili su igrači Košarkaškog kluba invalida Vrbas u drugom kolu NLB lige u Zagrebu. Nakon što su u prvom meču savladali ekipu Zmaja rezultaom 85:47, u drugom susretu, sa selekcijom Hrvatske, doživjeli su poraz, ali su obezbijedili učešće u plej-ofu.

U veoma zanimljivom meču, pobjednik se nije znao do samog kraja. Pri rezultatu 74:72, Demirović nije iskoristio dva slobodna bacanja za domaće, dok je na drugoj strani Rosuljaš promašio šut za tri poena i pobjedu, pa je već pomenuti rezultat ostao na snazi (22:10, 18:24, 20:16, 14:22).

U pobjedničkom timu Ademir Demirović je bio najistaknutiji sa 22 poena. U taboru Vrbasa, Nermin Hujić je uknjižio 24, dok su se Bojan Brkić i Strahinja Rosuljaš zaustavili na po 16 poena.

