Dijete od 16 godina vodi Arsenal ka tituli: Maks Daumen postao noćna mora Pepa Gvardiole

Viktor Đekereš i maloljetni Maks Daumen donijeli Arsenalu jednu od najvažnijih pobjeda sezone, protiv Evertona za "plus 10" u odnosu na Mančester siti.

Izvor: EPA/ANDY RAIN

Lider Premijer lige Arsenal pobijedio je Everton 2:0 (0:0) poslije ogromne borbe i još veće tenzije na stadionu "Emirejts". Gol Viktora Đekereša, centarfora domaćina, "otključao" je mrežu golmana gostiju Džordana Pikforda, koji nije dobro reagovao u 90+3. minutu, kada se činilo da je tim Dejvida Mojesa nadomak podviga. Poslije toga je trijumf domaćih samo "ovjerio" Maks Daumen, Englez rođen 31. decembra 2009. godine.

U situaciji u kojoj je Everton htio izjednačenje po svaku cijenu, mladi ofanzivac je pretrčao cijeli teren i dao gol šutem na praznu mrežu gostiju, za konačnih i jako bolnih za Mančester siti 2:0.

Ovim trijumfom, ekipa španskog stručnjaka Mikela Artete odmakla je Sitiju 10 bodova uz dve odigrane utakmice više, na sedam mečeva do kraja sezone. Mančester siti igraće ove subote od 21 čas protiv Vest Hema u pokušaju da se vrati na "minus 7".

Kao i do sada, Arsenal se sam pita za to da li će biti šampion prvi put od 2004. godine i uspjeha Vengerovih "Nepobjedivih". Do kraja će igrati protiv Bornmuta kod kuće 11. aprila, Mančester sitija u gostima 19. aprila, Njukasla kod kuće 25. aprila, pa u maju protiv Fulama kod kuće 2.5, Vest Hema u gostima 9.5, Barnlija kod kuće 17. maja i u posljednjem kolu protiv Kristal Palasa u gostima, 24. maja.

