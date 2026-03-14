Deveta uzastopna pobjeda Borca u Ligi BiH: Crveno-plavi u završnici slomili Paljane

KK Borac Banja Luka je u Boriku trijumfovao nad Jahorinom (72:59).

Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka ostvario je ovog vikenda devetu uzastopnu pobjedu u Ligi BiH. Igrači Marka Šćekića, koji za neuspjeh u domaćem šampionatu ne znaju od 28. decembra i meča sa Slobodom (60:62), savladali su večeras u Boriku, u meču 21. kola, ekipu Jahorine rezultatom 72:59.

Nakon prvih deset minuta igre, crveno-plavi su imali poen prednosti, a kapital su do odlaska na petnaestominutni odmor uvećali za još dva poena, poslije poenterski siromašne druge četvrtine. Taj kvartal završen je rezultatom 11:9, pa je pred drugo poluvrijeme na semaforu pisali 34:31.

Završni period počeo je rezultatom 51:45, da bi u posljednjem dijelu meča domaći prosto deklasirali učesnika četvrtfinala ABA 2 lige. Odmakli su, na nešto manje od 4 minuta do kraja, na razliku od 18 poena (70:52), što im je omogućilo da mirno privedu meč kraju.

U pobjedničkom timu prednjačio je Darko Talić sa 16 poena, dok su po pet manje uknjižili Dušan Makitan i kapiten Srđan Gavrić. Branislav Vujadinović je za Jahorinu postigao 20 poena, dok je Marko Gutalj upisao 15.

