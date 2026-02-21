Borac i Bosna igraju u Boriku za trofej Kupa BiH.
Finale košarkaškog Kupa BiH između Bosne i Borca Banja Luka igra se u Boriku, a poslije prve dvije četvrtine, sarajevski tim, koji je u ulozi formalnog domaćina, ima veliku prednost:
BOSNA - BORAC BANJA LUKA 47:35, u toku
Prvih 20 minuta meča u banjalučkoj dvorani obilježio je krilni centar Majkl Jang. Amerikanac u taboru "studenata" postigao je 17 poena u prva dva kvartala, a njegova sjajna partija dala je sigurnost u igri ostalim izabranicima Muhameda Pašalića, koji su u završnici prvog poluvremena odmakli na 12 poena Borcu (45:33).
POLUVRIJEME: Borac se "raspao" u drugoj četvrtini, Bosna napravila seriju 19:2 u finalu Kupa BiH!
Do tada je domaće vodio Darko Talić, koji je fauliran početkom druge dionice pri šutu za tri poena. Realizovao je isto toliko slobodnih bacanja, za plus pet Borca (24:29), koliko je bilo i na nešto manje od šest minuta prije "velikog odmora" (28:33).
Međutim, raspali su se igrači Marka Šćekića nakon toga, dozvolivši Sarajlijama da naprave seriju 19:2 i pred drugo poluvrijeme steknu veliku razliku.
Uskoro opširnije...
BOSNA: Jang, Atić, Halilović, Joesar, Karuters, Šeperd, Gutić, Manojlović, Šalić, Zubac, Kovačević, Plamer.
BORAC BANJA LUKA: Dragojević, Heris, Gavrić, Makitan, Kuper, Zirojević, Đurović, Adamović, Mirotić, Talić, Šarić, Kovačević.
SVI DOSADAŠNJI POBJEDNICI KUPA BiH
2025/2026 ?
2024/2025/KK Igokea (Aleksandrovac)
2023/2024 KK Bosna (Sarajevo)
2022/2023. KK Igokea (Aleksandrovac)
2021/2022. KK Igokea (Aleksandrovac)
2020/2021. KK Igokea (Aleksandrovac)
2019/2020. KK Spars Realway (Sarajevo)
2018/2019. KK Igokea (Aleksandrovac)
2017/2018. KK Igokea (Aleksandrovac)
2016/2017. KK Igokea (Aleksandrovac)
2015/2016. KK Igokea (Aleksandrovac)
2014/2015. KK Igokea (Aleksandrovac)
2013/2014. HKK Široki (Široki Brijeg)
2012/2013. KK Igokea (Aleksandrovac)
2011/2012. HKK Široki (Široki Brijeg)
2010/2011. HKK Široki (Široki Brijeg)
2009/2010. KK Bosna ASA (Sarajevo)
2008/2009. KK Bosna ASA (Sarajevo)
2007/2008. HKK Široki (Široki Brijeg)
2006/2007. KK Igokea Partizan (Aleksandrovac)
2005/2006. HKK Široki (Široki Brijeg)
2004/2005. KK Bosna ASA (Sarajevo)
2003/2004. HKK Široki (Široki Brijeg)
2002/2003. HKK Široki (Široki Brijeg)
2001/2002. HKK Široki (Široki Brijeg)
2000/2001. KK Sloboda Dita (Tuzla)
1999/2000. KK Borac Nektar (Banjaluka)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)