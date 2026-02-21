Borac i Bosna igraju u Boriku za trofej Kupa BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Finale košarkaškog Kupa BiH između Bosne i Borca Banja Luka igra se u Boriku, a poslije prve dvije četvrtine, sarajevski tim, koji je u ulozi formalnog domaćina, ima veliku prednost:

BOSNA - BORAC BANJA LUKA 47:35, u toku

Prvih 20 minuta meča u banjalučkoj dvorani obilježio je krilni centar Majkl Jang. Amerikanac u taboru "studenata" postigao je 17 poena u prva dva kvartala, a njegova sjajna partija dala je sigurnost u igri ostalim izabranicima Muhameda Pašalića, koji su u završnici prvog poluvremena odmakli na 12 poena Borcu (45:33).

Vidi opis POLUVRIJEME: Borac se "raspao" u drugoj četvrtini, Bosna napravila seriju 19:2 u finalu Kupa BiH! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 9 / 9 AD

Do tada je domaće vodio Darko Talić, koji je fauliran početkom druge dionice pri šutu za tri poena. Realizovao je isto toliko slobodnih bacanja, za plus pet Borca (24:29), koliko je bilo i na nešto manje od šest minuta prije "velikog odmora" (28:33).

Međutim, raspali su se igrači Marka Šćekića nakon toga, dozvolivši Sarajlijama da naprave seriju 19:2 i pred drugo poluvrijeme steknu veliku razliku.

Uskoro opširnije...

BOSNA: Jang, Atić, Halilović, Joesar, Karuters, Šeperd, Gutić, Manojlović, Šalić, Zubac, Kovačević, Plamer.

BORAC BANJA LUKA: Dragojević, Heris, Gavrić, Makitan, Kuper, Zirojević, Đurović, Adamović, Mirotić, Talić, Šarić, Kovačević.

SVI DOSADAŠNJI POBJEDNICI KUPA BiH

2025/2026 ?

2024/2025/KK Igokea (Aleksandrovac)

2023/2024 KK Bosna (Sarajevo)

2022/2023. KK Igokea (Aleksandrovac)

2021/2022. KK Igokea (Aleksandrovac)

2020/2021. KK Igokea (Aleksandrovac)

2019/2020. KK Spars Realway (Sarajevo)

2018/2019. KK Igokea (Aleksandrovac)

2017/2018. KK Igokea (Aleksandrovac)

2016/2017. KK Igokea (Aleksandrovac)

2015/2016. KK Igokea (Aleksandrovac)

2014/2015. KK Igokea (Aleksandrovac)

2013/2014. HKK Široki (Široki Brijeg)

2012/2013. KK Igokea (Aleksandrovac)

2011/2012. HKK Široki (Široki Brijeg)

2010/2011. HKK Široki (Široki Brijeg)

2009/2010. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2008/2009. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2007/2008. HKK Široki (Široki Brijeg)

2006/2007. KK Igokea Partizan (Aleksandrovac)

2005/2006. HKK Široki (Široki Brijeg)

2004/2005. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2003/2004. HKK Široki (Široki Brijeg)

2002/2003. HKK Široki (Široki Brijeg)

2001/2002. HKK Široki (Široki Brijeg)

2000/2001. KK Sloboda Dita (Tuzla)

1999/2000. KK Borac Nektar (Banjaluka)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)