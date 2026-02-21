logo
Borac oduševio protiv Igokee, na redu je meč za trofej protiv sjajne Bosne

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaši Borca i Bosne večeras od 20 časova u "Boriku" igraju finale Kupa "Mirza Delibašić".

Marko Šćekić Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Banjalučki Borac napravio je iznenađenje u polufinalu Kupa BiH, savladao Igokeu 87:83 i prvi put nakon 18 godina izborio plasman u finalu Kupa "Mirza Delibašić".

Iako su Aleksandrovčani meč u "Boriku" dočekali kao favoriti, domaći košarkaši nošeni publikom stigli su do velikog trijumfa.

"Velika pobjeda. Imali smo proteklih godina dobrih utakmica protiv Igokee i pobjeda, ali plasman u finale Kupa BiH, pored plasmana pretprošle godine u finale Lige BiH, je zaista veliki rezultat za naš klub. Svaka čast momcima koji su izašli na teren, borili su se do posljednjeg minuta i uz predivnu publiku bilo je mnogo lakše da dobijemo apsolutnog favorita na papiru", poručio je trener "crveno-plavih" Marko Šćekić.

Nema Šćekićev tim mnogo odmora na raspolaganju jer finale je na programu već večeras.

"Zasluženo smo se plasirali u finale, moramo da se odmorimo, da se spremimo, da pokušamo da odigramo što bolje. Ako budemo na istom nivou, imaćemo šanse i protiv Bosne", zaključio je trener Borca.

Izvor: Promo/KK Borac

U ekipi Borca najefikasniji sa 20 poena bio je Nikola Šarić.

"Ušli smo u ovaj meč kao 'underdog', ali znali smo da igramo dobro i da možemo igrati sa svima. Saigrači imaju povjerenja u mene, pogotovo nakon povratka iz povrede. Trener mi daje šansu, znam šta mogu i to sam pokazao", istakao je Šarić.

Podjsetimo, Bosna je do finala stigla trijumfom protiv Širokog, a meč za trofej na programu je večeras od 20 časova, takođe u "Boriku".

Kup Mirza Delibašić KK Borac Marko Šćekić

