Trener Bosne nakon plasmana u finale Kupa BiH: Neplanski velika potrošnja, moraćemo mnogo bolje sutra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Muhamed Pašalić, trener sarajevske Bosne, komentarisao je pobjedu svog tima protiv Širokog i plasman u finale Kupa "Mirza Delibašić".

Muhamed Pašalić Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Bosna je prvi finalista Kupa "Mirza Delibašić". Sarajevski tim bio je bolji od Širokog 90:71, te zakazao meč za trofej, u kojem će mu rival biti bolji iz drugog polufinalnog susreta Igokea m:tel - Borac.

Uprkos pobjedi i plasmanu u finale, trener "studenata" Muhamed Pašalić nije mogao da bude najzadovoljniji. Nije Bosna odigrala onako kako je planirao, a viđena je i neplanska potrošnja kako bi se nadoknadio minus sa početka susreta.

"Generalno, sporo smo otvorili utakmicu. Mislim da nismo imali pravi pristup i da je večeras presudio individualni kvalitet. Moraćemo sutra u finalnoj utakmici, ko god nam bude rival, Igokea ili Borac, imati mnogo bolji pristup i fokus. Imam problema sa plejmejkerima, fale mi dva-tri igrača, tako da je potrošnja bekova večeras bila neplanski velika", rekao je Pašalić.

Finale je na programu u subotu od 20 časova, takođe u banjalučkoj dvorani "Borik". Trofej brane košarkaši Igokee.

