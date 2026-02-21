"Prvi trofej u sezoni, nadam se ne i posljednji!" Pašalić nakon velikog trijumfa u Boriku: Svjesni smo naših mogućnosti!

Muhamed Pašalić je sumirao utiske sa finala Kupa BiH, u kojem je Bosna trijumfovala razlikom od 28 poena (98:70).

Košarkaši Bosne osvojili su trofej Kupa BiH ubjedljivo porazivši ekipu KK Borac Banja Luka.

Nije bilo drame u večerašnjem finalu igranom u Boriku. Sarajevski tim je trijumfovao razlikom od 28 poena (98:70) i osvojio peti pehar Kupa "Mirza Delibašić" u klupskoj istoriji, a drugi u posljednje tri sezone.

"Čestitke ekipi Borca na odličnom turniru, na velikoj pobjedi juče, na odličnoj organizaciji. Čestitke mojoj ekipi, stafu, upravi, svim našim navijačima... Prvi trofej u sezoni, nadam se ne i posljednji. Mislim da smo odigrali jednu jako zrelu utakmicu, početak možda nije bio bajan, ali smo igrali zrelo i čvrsto. Vidjeli smo da je Majkl Jang u ritmu, dodavali smo mu lopte, nismo igrali sebično. Jedna odlična timska utakmica i zaslužena pobjeda", rekao je poslije utakmice trener Bosne Muhamed Pašalić, dodavši:

"Dosta povreda, tri beka su mi povrijeđena. Delalić, Šepard je u fazi oporavka, zato nije igrao, samo se skidao da popuni broj... Ostali momci su odradili odličan posao, kapa dole, nema šta. Idemo što bolje da se odmorimo i pripremimo za završnicu svih ovih takmičenja koja nas čekaju do kraja sezone."

Istakao je strateg "studenata" da je preponosan i prezadovoljan svim onim što je ekipa uradila pod njegovom komandom. Početak sezone za Bosnu nije bio dobar, pa je uprava odlučila da smijeni trenera Aleksandra Damjanovića i na njegovo mjesto postavi Pašalića, koji je sa ekipom izborio Top 8 ABA lige i četvrtfinale Evropa kupa.

"Moramo da ostanemo skromni, moramo da ostanemo na zemlji. Ne smijemo da se zadovoljavamo ovim, svjesni smo naših mogućnosti i da imamo još prostora za napredak. Kad budemo u punom sastavu, mislim da ćemo biti opasan protivnik za sve ekipe", zaključio je Pašalić.

