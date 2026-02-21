Trener Borca nakon poraza od Bosne u finalu Kupa BiH: Nismo uspjeli da ponovimo energiju iz duela sa Igokeom m:tel

Košarkaši sarajevske Bosne osvojili su Kup Bosne i Hercegovine za sezonu 2025/26, nakon ubjedljive pobjede u finalu protiv Borca u Banjaluci (98:70).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Studenti" su od finiša druge četvrtine duela u "Boriku", gdje je banjalučka publika zvižducima ispratila himnu BiH, preuzeli konce igre i na kraju zasluženo stigli do ubjedljivog trijumfa.

Trener banjalučke ekipe Marko Šćekić iskreno je priznao da je Bosna u ovom trenutku kvalitetnija od Borca.

"Bosna je pokazala od početka svoj kvalitet. Mi smo u prvom poluvremenu imali u par navrata priliku da ih pratimo, iako su oni napravili razliku. (Majkl) Jang je pokazao zašto je ekstra igrač (ubacio 26 poena, prim.aut), takođe i (Miralem) Halilović i svi ostali. (Edin) Atić naravno da ih ne zaboravljamo, stvarno su bili na nivou večeras", rekao je strateg Banjalučana.

Kao ključni razlog poraza, Šćekić je naveo nedostatak energije u odnosu na prethodnu utakmicu u kojoj je u polufinalu iznenadio favorizovanu Igokeu m:tel i osigurao priliku da se bori za trofej Kupa "Mirza Delibašić".

"Mi nismo ponovili energiju od sinoć, protiv Igokee m:tel smo mnogo više bili energičniji, tako da nismo uspjeli da se oporavimo i da izađemo i da pokušamo da pariramo Bosni i da uz neko raspoloženo šutersko veče pokušamo da uvedemo utakmicu u neizvjesniju završnicu".

Šef struke crveno-plavih sportski je čestitao Sarajlijama na zasluženoj pobjedi, a posebno je naglasio fizičku dominaciju Bosne.

"Čestitamo ekipi Bosne, zasluženo su osvojili Kup. Imali smo veliki broj izgubljenih lopti, skoro četiri puta više od Bosne. Čvrsta odbrana, velika djela, igrali su čvrsto sa tri visoka igrača, pored Atića na lopti... jednostavno fizički su izdominirali ovu utakmicu", zaključio je on.

Bosna je ovim trijumfom stigla do petog trofeja u Kupu BiH.

(MONDO)