logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Himna BiH izviždana u Banjaluci na finalu Kupa "Mirza Delibašić" (VIDEO) 1

Himna BiH izviždana u Banjaluci na finalu Kupa "Mirza Delibašić" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Pred početak finala Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i sarajevske Bosne u Banjaluci, publika u dvorani "Borik" je izviždala himnu BiH.

Himna BiH izviždana u Banjaluci na finalu Kupa "Mirza Delibašić" (VIDEO) Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Pred početak finala Kupa BiH, koji nosi naziv po najboljem košarkašu Mirzi Delibašiću, banjalučka publika je zvižducima ispratila himnu BiH.

A na terenu su košarkaši Bosne po peti put u klupskoj istoriji osvojili trofej Kupa BiH nakon što su u finalu ubjedljivo savladali Borac (98:70).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bosna KK Borac Kup BiH Kup Mirza Delibašić

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bob Rock

Ne treba zviždati ničijoj himni, a ova i jeste ničija, ali mislim da je u pitanju revanšizam zato što se Sarajevu zviždalo srpskoj himni i ne samo zviždalo...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC