Himna BiH izviždana u Banjaluci na finalu Kupa "Mirza Delibašić" (VIDEO)

Pred početak finala Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i sarajevske Bosne u Banjaluci, publika u dvorani "Borik" je izviždala himnu BiH.

Pred početak finala Kupa BiH, koji nosi naziv po najboljem košarkašu Mirzi Delibašiću, banjalučka publika je zvižducima ispratila himnu BiH.

A na terenu su košarkaši Bosne po peti put u klupskoj istoriji osvojili trofej Kupa BiH nakon što su u finalu ubjedljivo savladali Borac (98:70).

