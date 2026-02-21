Himna BiH izviždana u Banjaluci na finalu Kupa "Mirza Delibašić" (VIDEO)

Pred početak finala Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i sarajevske Bosne u Banjaluci, publika u dvorani "Borik" je izviždala himnu BiH.
A na terenu su košarkaši Bosne po peti put u klupskoj istoriji osvojili trofej Kupa BiH nakon što su u finalu ubjedljivo savladali Borac (98:70).
Himna BiH izviždana u Banjalucipic.twitter.com/7LskHkliaZ— Vijesti.ba (@Vijesti_ba)February 21, 2026
(MONDO)