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Kevin Durent se sakrio u žbunju: Onlyfans košarkašica je prošlost, ali neće da niko to vidi

Kevin Durent se sakrio u žbunju: Onlyfans košarkašica je prošlost, ali neće da niko to vidi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Čuveni NBA as Kevin Durent reagovao je pomalo komično u izlasku u Kaliforiji

Kevin Durent krio se u grmlju od paparaca Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Slavni NBA košarkaš Kevin Durent uhvaćen je u izlasku sa jednom djevojkom, ali se krio od paparaca u žbunju da ne bi bio viđen. As Hjuston Roketsa bio je u jednom japanskom restoranu u Malibuu u Kaliforniji i nije očekivao da fotografi budu smješteni ispred ulaza. Zato je pustio svoju partnerku i člana obezbjeđenja da prvi prođu, a za to vrijeme sa sakrio iza biljaka i ipak osvanuo na fotografijama.

Ipak, s obzirom na to da je visok 211 centimetara i da je jedan od najpoznatijih košarkaša na svijetu, teško je moguće da bilo gdje u javnosti prođe neprimijećeno.

Nije poznato ko je Durentova partnerka, a prije nekoliko mjeseci su ga dovodili u vezu sa austrijskom košarkašicom i zvijezdom sajta za odrasle Liz Kembejžd (34). Ipak, te glasine su u međuvremenu utihnule i očigledno je da Durent ima drugu partnerku - ma koliko se sakrivao u javnosti.

Liz Kembejdž je i dalje aktivna igračica u nastupa u Kini, a svojevremeno je u WNBA ligi igrala za Dalas Vings, Las Vegas Ejses i Los Anđeles Spars. Svoj profil na sajtu za odrasle Onlyfans napravila je 2025. godine i navodno na toj platformi zarađuje godišnje 1,5 miliona dolara.

Durent je igrač Hjustona i ima ugovor sa tim timom i za naredne dvije sezone.

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Tagovi

Kevin Durent NBA liga

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