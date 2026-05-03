Durent dolazi kod Jokića ovog ljeta? Sprema se najsmjeliji trejd u istoriji Denvera

Denver Nagetsi su razočarali u plej-ofu, a potrebne su krupne promjene kako kvaliteti Nikole Jokića ne bi bili neiskorišćeni. Zato se sada pričao o Kevinu Durentu.

Denver je razočarao u plej-ofu i jasno je da je potreban "reset". Aktuelni igrački kadar nije u stanju da osvoji šampionski prsten i ukoliko u Koloradu ne budu na vrijeme reagovali, mogli bi da "protraće" najbolje preostale godine Nikole Jokića, što bi zaista bio katastrofalan potez.

Zbog toga se sve više priča o krupnim promjenama koje se ne tiču odlazaka samo epizodista, nego i Džamala Mareja koji je već deset godina najvažniji saigrač Nikole Jokića. Taman kada se mislilo da je pokazao svoje najbolje moguće lice i zaigrao košarku života, za šta je nagrađen prvim učešćem na Ol-staru, Marej je potpuno nestao u plej-ofu i bio je ubjedljivo najgori igrač Nagetsa. Zato je možda došlo vrijeme da mu se ne gleda više kroz prste.

Problem je njegov skupocjeni ugovor koji bi malo koja ekipa trenutno preuzela, osim onih koji su u sličnoj situaciji. Tako je sada "Jahu sports" dao ideju da Denver zapravo pokuša da dođe do Kevina Durenta.

Ni u Hjustonu nisu previše oduševljeni načinom na koji je ovu sezonu igrao slavni superstar, a njegova plata zauzima ogroman dio u "seleri kepu", pa bi bilo interesantno vidjeti da li bi pristali na trejd za Džamala Mareja. Uz to, Nagetsi bi dobili i pika prve runde za 2029. godinu, što je stvar koja bi i te kako značila jer dugo nisu ni pogodili s igračem sa koledža.

Sve u svemu, to je jedna "tema za razmišljanje" dok se u Denveru čekaju dvije glavne odluke ovog ljeta - prvo potpisivanje novog ugovora sa Nikolom Jokićem, a zatim i "presuda" Dejvidu Adelmanu koji je sada izgleda bliži ostanku nego otkazu.

Kako je Durent igrao ove sezone?

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kevin Durent ima 37 godina i ove sezone je prosječno bilježio 26 poena po meču, odnosno bio je 11. strijelac lige. Imao je takođe i 5,5 skokova i 4,8 asistencija po meču, uz odlične procente šuta (52 odsto) kakve bilježi i kroz čitavu karijeru. Tokom regularnog dijela sezone igrao je skoro svaki meč, da bi se u plej-ofu protiv Lejkersa povrijedio i odigrao je samo jednu utakmicu, prije nego što su Rokitsi ispali.