logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Durent dolazi kod Jokića ovog ljeta? Sprema se najsmjeliji trejd u istoriji Denvera

Durent dolazi kod Jokića ovog ljeta? Sprema se najsmjeliji trejd u istoriji Denvera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Denver Nagetsi su razočarali u plej-ofu, a potrebne su krupne promjene kako kvaliteti Nikole Jokića ne bi bili neiskorišćeni. Zato se sada pričao o Kevinu Durentu.

Kevin Durent dolazi u Denver Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Denver je razočarao u plej-ofu i jasno je da je potreban "reset". Aktuelni igrački kadar nije u stanju da osvoji šampionski prsten i ukoliko u Koloradu ne budu na vrijeme reagovali, mogli bi da "protraće" najbolje preostale godine Nikole Jokića, što bi zaista bio katastrofalan potez.

Zbog toga se sve više priča o krupnim promjenama koje se ne tiču odlazaka samo epizodista, nego i Džamala Mareja koji je već deset godina najvažniji saigrač Nikole Jokića. Taman kada se mislilo da je pokazao svoje najbolje moguće lice i zaigrao košarku života, za šta je nagrađen prvim učešćem na Ol-staru, Marej je potpuno nestao u plej-ofu i bio je ubjedljivo najgori igrač Nagetsa. Zato je možda došlo vrijeme da mu se ne gleda više kroz prste.

Problem je njegov skupocjeni ugovor koji bi malo koja ekipa trenutno preuzela, osim onih koji su u sličnoj situaciji. Tako je sada "Jahu sports" dao ideju da Denver zapravo pokuša da dođe do Kevina Durenta.

Ni u Hjustonu nisu previše oduševljeni načinom na koji je ovu sezonu igrao slavni superstar, a njegova plata zauzima ogroman dio u "seleri kepu", pa bi bilo interesantno vidjeti da li bi pristali na trejd za Džamala Mareja. Uz to, Nagetsi bi dobili i pika prve runde za 2029. godinu, što je stvar koja bi i te kako značila jer dugo nisu ni pogodili s igračem sa koledža.

Sve u svemu, to je jedna "tema za razmišljanje" dok se u Denveru čekaju dvije glavne odluke ovog ljeta - prvo potpisivanje novog ugovora sa Nikolom Jokićem, a zatim i "presuda" Dejvidu Adelmanu koji je sada izgleda bliži ostanku nego otkazu.

Kako je Durent igrao ove sezone?

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kevin Durent ima 37 godina i ove sezone je prosječno bilježio 26 poena po meču, odnosno bio je 11. strijelac lige. Imao je takođe i 5,5 skokova i 4,8 asistencija po meču, uz odlične procente šuta (52 odsto) kakve bilježi i kroz čitavu karijeru. Tokom regularnog dijela sezone igrao je skoro svaki meč, da bi se u plej-ofu protiv Lejkersa povrijedio i odigrao je samo jednu utakmicu, prije nego što su Rokitsi ispali.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver Kevin Durent NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC