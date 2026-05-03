Denver Nagetsi su razočarali u plej-ofu, a potrebne su krupne promjene kako kvaliteti Nikole Jokića ne bi bili neiskorišćeni. Zato se sada pričao o Kevinu Durentu.
Denver je razočarao u plej-ofu i jasno je da je potreban "reset". Aktuelni igrački kadar nije u stanju da osvoji šampionski prsten i ukoliko u Koloradu ne budu na vrijeme reagovali, mogli bi da "protraće" najbolje preostale godine Nikole Jokića, što bi zaista bio katastrofalan potez.
Zbog toga se sve više priča o krupnim promjenama koje se ne tiču odlazaka samo epizodista, nego i Džamala Mareja koji je već deset godina najvažniji saigrač Nikole Jokića. Taman kada se mislilo da je pokazao svoje najbolje moguće lice i zaigrao košarku života, za šta je nagrađen prvim učešćem na Ol-staru, Marej je potpuno nestao u plej-ofu i bio je ubjedljivo najgori igrač Nagetsa. Zato je možda došlo vrijeme da mu se ne gleda više kroz prste.
Durent dolazi kod Jokića ovog ljeta? Sprema se najsmjeliji trejd u istoriji Denvera
Problem je njegov skupocjeni ugovor koji bi malo koja ekipa trenutno preuzela, osim onih koji su u sličnoj situaciji. Tako je sada "Jahu sports" dao ideju da Denver zapravo pokuša da dođe do Kevina Durenta.
Ni u Hjustonu nisu previše oduševljeni načinom na koji je ovu sezonu igrao slavni superstar, a njegova plata zauzima ogroman dio u "seleri kepu", pa bi bilo interesantno vidjeti da li bi pristali na trejd za Džamala Mareja. Uz to, Nagetsi bi dobili i pika prve runde za 2029. godinu, što je stvar koja bi i te kako značila jer dugo nisu ni pogodili s igračem sa koledža.
Sve u svemu, to je jedna "tema za razmišljanje" dok se u Denveru čekaju dvije glavne odluke ovog ljeta - prvo potpisivanje novog ugovora sa Nikolom Jokićem, a zatim i "presuda" Dejvidu Adelmanu koji je sada izgleda bliži ostanku nego otkazu.
Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia
Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kevin Durent ima 37 godina i ove sezone je prosječno bilježio 26 poena po meču, odnosno bio je 11. strijelac lige. Imao je takođe i 5,5 skokova i 4,8 asistencija po meču, uz odlične procente šuta (52 odsto) kakve bilježi i kroz čitavu karijeru. Tokom regularnog dijela sezone igrao je skoro svaki meč, da bi se u plej-ofu protiv Lejkersa povrijedio i odigrao je samo jednu utakmicu, prije nego što su Rokitsi ispali.