"Da je ovo bio Lebron, razapeli bi ga": Američki novinar opleo po Jokiću

Autor Bojan Jakovljević
To što je Denver ispao u prvom kolu plej-ofa glavna je tema u NBA ligi, a kritike na račun Nikole Jokića jednostavno ne prestaju

Kritike na račun Nikole Jokića Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Prva runda NBA plej-ofa donijela je izuzetno uzbudljive duele, a prije svega velika iznenađenja. Na prostoru Balkana najviše se pratio Denver, pa je ispadanje Nikole Jokića i tima iz Kolorada pravo razočaranje. Za mnoge košarkaške analitičare krivac je Nikola Jokić, iako je u pitanju timski sport... Sličnog mišljenja je bio i poznati novinar Dan Patrik.

On smatra da Nikola Jokić nije dobio dovoljno kritika za učinak u ovoj seriji. On ga je uporedio sa Lebronom Džejmsom i načinom na koji bi mediji reagovali da je on bio u sličnoj situaciji. A kad se već o centru iz Sombora govori kao o budućoj legendi, Patrik vjeruje da kritike moraju biti u skladu sa reputacijom...

"Ako bi ovo bio Lebron - trostruki MVP, osvajač jedne NBA titule - i da je ispao na ovakav način, mi bismo ga žestoko kritikovali... Ako već gledamo na njega kao na jednog od 10 najboljih igrača svih vremena, onda moramo da ga tretiramo kao i sve ostale velike igrače. A to znači - da li postiže rezultate, da li pobjeđuje. Nisu imali bekove (Minesota), nisu imali startne plejmejkere, a ti gubiš... Nema izgovora", bio je surov.

Stiče se utisak da je razlika između favorita i autsajdera manja nego ikada, iako je Denver tim koji je "pravljen" da ponovi uspjeh iz 2023, košarkaški stručnjaci sve manje vjeruju u to. Patrik je bez dlake na jeziku konstatovao da je Lebron Džejms bio u situaciji u kojoj je bio Nikola Jokić i da je poražen na način na koji je Denver to učinio, kritike bi bilo mnogo oštrije.

Minesota je uspjela da napravi veliki rezultat, kad je pobijedila Denver u jednom od mečeva uglavnom se vjerovalo da je u pitanju sreća, ali kasniji mečevi potvrdili su da je dobra analiza tima Dejvida Adelmana urodila plodom. Seriju su dobili 4:2, iako su imali ozbiljne probleme sa povredama, među kojima je i ona najteža - povreda Entonija Edvardsa, glavnog igrača. 

Međutim, ono to nije spomenuto jeste da Nikola Jokić, kao i inače, nije tražio opravdanja i preuzeo je odgovornost za svoju igru i za rezultate tima. "Da smo u Srbiji, svi bismo dobili otkaze", rekao je Jokić na konferenciji, a onda nastavio:

"Bilo je potrebno da igram bolje i moram bolje. Ulazio sam u ritam od treće utakmice, osjećao sam se malo bolje, ali morao sam da igram mnogo bolje u prvih nekoliko utakmica. Pogotovo u prve tri utakmice, da bih sve uključio, da bi se svi pokrenuli, da bismo bili agresivniji, poentirali... Bili su bolji, definitivno", rekao je Nikola Jokić na konferenciji za medije.

