Žestok napad na Jokića, a onda i poniženje koje niko nije očekivao

Denver i Nikola Jokić i ove sezone neslavno su završili takmičenje u NBA ligi. Doprinos tima iz Kolorada propraćen je uz veliki broj komentara, a jedan od njih stigao je i od Kendrika Perkinsa.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić i Denver nisu uspjeli da eliminišu Minesotu, pa su samim tim završili takmičenje u NBA ligi već na startu plej-ofa. I ove sezone, baš kao i prethodne, tim iz Kolorada se nije proslavio u završnici, komentari na račun Srbina su surovi, a kao i inače nije ga štedio i Kendrik Perkins, Amerikanac koji važi za najvećeg kritičara Somborca.

Bez dlake na jeziku, Perkins je opleo po najboljem NBA igraču. "Mi nismo u Srbiji, ovo je Amerika. Bio je nadigran u ovoj seriji. Nadigran. Mora da snosi odgovornost, kao što to tražimo od svakog 'velikog' imena. U posjlednje tri godine - ispadanje u drugoj rundi, pa opet u drugoj rundi, pa u prvoj rundi. I vi mi kažete da bez Entonija Edvardsa, bez Dantea, bez dvojice startera i najboljeg igrača rivala - nisi mogao da dobiješ ovu seriju?"

Niski udarci nisu strani Perkinsu, pa je riješio da oplete po Nikolu Jokiću. Uradio je to neobičan način, pošto se izvinio legendarnim igračima, pošto se čini da pisanje istorije Somborca nije bilo dovoljno dosad.

"Želim ovdje javno da se izvinim. Šekilu O'Nilu Šek, želim da ti kažem 'izvini'. Karimu Abdul-Džabaru želim da se izvinim. Želim da se izvinim i Hakimu Olajdžuvonu, jer sam i ja, kao i mnogi drugi, požurio kada je u pitanju poređenje sa najvećima svih vremena. Prebrzo smo htjeli da ga krunišemo i stavimo ispred velikana. Zbog nekih stvari i brojki koje je bilježio u ligaškom dijelu sezone. Razumijem - ima jednu NBA titulu. Zapravo, iskreno, ne mislim da će Jokić osvojiti još jednu titulu. I to neće biti samo zbog njega."

"Za ovu seriju mora da preuzme bar 50 posto odgovornosti. Bio je razotkriven. Džejden Mekdenijels je javno rekao, a znam da je Jokić to čuo, da je plan bio da ga napadaju u odbrani. Jokić nikada nije bio ni blizu najboljeg defanzivnog tima kao centar. Zato, kada pričamo o tome da je među pet najboljih svih vremena - treba malo da se smirimo", rekao je Perkins.

"Da li je među deset najboljih centara svih vremena? Apsolutno. Ali treba mu još priznanja, još titula, da bismo uopšte počeli da ga razmatramo u tom društvu. A ono što je Rudi Gober uradio protiv njega ove sezone - nadigrao ga je. Gober je dobio mnogo izvinjenja, jer smo ga ranije kritikovali. Možete da me gledate mrko, možete da mislite da pretjerujem, ali znate da govorim istinu. Svi smo požurili kada smo ga proglasili jednim od najvećih centara ikada."

"Hajde da malo zakočimo sa tim pričama o top pet", na kraju je rekao Perkins.

Šta je ranije pričao Perkins o Jokiću?

Ne tako davno Kendrik Perkins je pohvalio Nikolu Jokića, što je izazvalo čuđenje mnogih navijača. Tom prilikom je rekao: "Odrastao sam kao navijač Hjustona. Hakim Olajdžuvon, gledao sam ga cijelo djetinjstvo, shvatate? I on (Nikola Jokić) čini da velike utakmice Olajdžuvona izgledaju kao obične utakmice, sudeći po brojkama koje postiže", započeo je Perkins uporedivši Jokića sa legendom NBA lige.

Nastavio je Perkins sa divljenjem: "Vidjeli smo veličinu. Vidjeli smo momka kako ulazi na teren odmah nakon uzastopnih mečeva, bori se protiv jednog od najelitnijih defanzivaca u ligi na poziciji posta i uspijeva u tome, nevjerovatno. I kada razmislite o Jokiću i ljudi počnu da razgovaraju o tome gdje je rangiran, reći ću vam ovo - on je najbolji centar koga sam vidio. U posljednjih 20 godina, toliko znam", rekao je Perkins.

