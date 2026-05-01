Napravio Jokićev šampionski tim, a sad ga razbio: Denver ispao od čovjeka koji ga najbolje zna

Tim Koneli je kao generalni menadžer Denvera napravio šampionski tim koji je donio titulu, a sada je sa Minesotom nanio nekadašnjem timu bolan poraz.

Tim Koneli je napravio šampionski tim Denvera koji je osvojio titulu 2023. godine. Tim Koneli je uništio tim Denvera u tekućoj sezoni. Bio je generalni menadžer tima u Koloradu, pa je otišao u Minesotu i napravio novi tim koji je šokirao Nagetse i izbacio ih iz plej-ofa NBA lige. Znao je gdje da ih "gađa" i kakve igrače da dovodi.

Sve to Minesota je uspjela bez Dontea Divićenca (završio sezonu zbog povrede), povrijeđenog najboljeg igrača Entonija Edvardsa i Ajoa Dosunmua koji se povrijedio uoči šeste utakmice. U maju 2022. godine Koneli je dobio petogodišnji ugovor od "vukova" vrijedan 40 miliona dolara, nešto što milijarderi i vlasnici Nagetsa Sten i Džoš Krenke nisu imali namjeru da ispariraju, pa ni da ponude ništa približno. Umjesto toga doveli su Kelvina Buta koji je uništio sve ono što je Koneli pravio od tima, ušao u sukob sa trenerom Majklom Melounom, nije bio najvoljeniji ni od strane igrača i vlasnika... Završeno je tako što su obojica dobili otkaze.

Koneli je tako izgradio novi tim Minesote, sve je počelo od trejda za Rudija Gobera i to u momentima kada su ga svi prozivali. Doveo je Džulijusa Rendla za Karla-Entonija Taunsa, draftovao Terensa Šenona juniora, momka koji je ubacio 24 poena Nagetsima u šestom meču. Napravio je trejd i doveo Ajoa Dosunmua koji je dao 43 poena u četvrtom meču. Vratio Majka Konlija u tim, svaki potez imao je smisao i bio je dio mozaika koji je ispao savršen.

Za razliku od Denvera, Minesota je imala i trenera, Krisa Finča koji je nadmudrio kolegu kome je ovo bila prva trenerska sezona. Još jedan dokaz i način vođenja Nagetsa i škrtarenje vlasnika kluba, porodice Krenke. Sve što su radili poslije osvajanja titule bilo je pogrešno. Izgleda da je najgora odluka donesena prije te šampionske sezone kada je Koneli otišao u redove velikog rivala. Napravio je savršen tim da izbaci Nagetse, samo je pitanje da li će biti dovoljno zdravi i oporavljeni za seriju sa Sparsima i Viktorom Vembanjamom.

Šta je sve Koneli uradio u Denveru?

Tim Koneli i Arturas Karnišovas napravili su ekipu koja je ušla u plej-of 2019. godine, prvi put poslije 10 godina. Preko drafta su došli Nikola Jokić, Džamal Marej, Geri Heris, Monte Moris, Majkl Porter junior. Bio je to početak građenja nečega posebnog.

Koneli je 2021. godine napravio trejd u kom je doveo Erona Gordona u tim i tako sklopio slagalicu Nagetsa. Priznao je Jokić da je plakao zbog toga, jer je u trejdu otišao njegov dobar prijatelj Geri Heris, ali je dolazak Gordona bio upravo ono što je nedostajalo. Koneli je napravio savršen tim za Denver, pa je otišao pred početak sezone koja je bila šampionska. Možda fizički nije bio tu, ali je i te kako imao uticaj i ogromne zasluge za uspjeh. Denver je dopustio da ode čovjek koji ih je stvorio i od tada je ređao pogrešne odluke jednu za drugom kada su u pitanju najbitnije pozicije u klubu. Ima li rješenja? To je na čelnicima kluba da što prije reaguju, pošto je jasno da stvari ne idu u pravom smjeru.

Šta je Jokić rekao o Koneliju?

Jokića su pred početak serije sa Minesotom pitali i za odnos koji ima sa Timom Konelijem, čovjekom koji je i te kako uticao na osvajanje titule Denvera.

"Sa Konelijem se čujem povremeno. Vide ga ljudi kao generalnog menadžera, ali je baš dobar čovjek. Volio bih da ga ne gledaju samo kao generalnog menadžera", istakao je Jokić koji je na taj način najbolje rekao šta misli o potezu uprave Nagetsa.

