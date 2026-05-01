"Svi volimo Nikolu Jokića, ali ovo moramo da kažemo": Čarls Barkli o ključnom problemu Denvera

Ovako je poznati NBA analitičar Čarls Barkli vidio eliminaciju blijedih Denver Nagetsa iz plej-ofa.

Legendarni Čarls Barkli (63), najbolji igrač NBA lige za sezonu 1992/93, rekao je da je centar Minesote Rudi Gober odigrao najbolju odbranu u karijeri protiv Nikole Jokića. Prema njegovom mišljenju, u tome vidi ključni razlog pobjede Minesote u seriji prve runde plej-ofa protiv Denvera.

"Ovo je najbolja Goberova odbrana koju sam ikad vidio. U prethodnim plej-ofovima smo gledali kako ga napadaju. I slušajte, svi volimo Džokera (Nikolu Jokića, prim. novin), ali moramo da odamo priznanje Rudiju. On je razlog zbog kojeg (Jokić) nije igrao dobro, već solidno. A, imao je i nekoliko loših utakmica", rekao je Barkli u studiju "ESPN"-a.

Prema njegovom mišljenju, Denver mora pod hitno da nađe rješenje i da rastereti srpskog asa.

"Denver mora da skine pritisak sa Jokića. On mora da organizuje svaki napad i igra plejmejkera na poziciji centra, a kada se suoči sa igračem koji ga 'zatvori', onda Denver uopšte ne može da poentira. Moraju da nađu način da to reše da bi išli naprijed".

Plejmejker Džamal Marej nije bio taj koji će ga rasteretiti. "Nije imao dobru seriju uopšte, ali to je takođe zasluga odbrane Minesote", rekao je Barkli o Kanađaninu.

"Džejden Mekdanlijens ga je 'ugasio'", dodao je Šakil O'Nil o Mareju.

Keni Smit, bivši NBA šampion sa Hjustonom, vidio je drugog igrača kao ključnog za prolaz Minesote.

"Džejden Mekdanlijens je igrač za koga smo znali da je odličan u odbrani spoljne linije, jedan od najboljih u ligi prethodnih godina. Ali kada na takvu odbranu sa njim dodamo i Terensa Šenona, onda nema popuštanja. Učinili su da Denver izgleda staro. Izgledali su kao da su stariji tim. Nisu bili dovoljno brzi da ostanu ispred tih momaka".

Svi u studiju ESPN-a su saglasni - Minesota u polufinalu protiv San Antonija nema šansu bez povređenog Entonija Edvardsa.

"Koliko god Jokić bio dobar, on je različita prijetnja za Gobera od Vembanjame. To je kao da igra protiv višeg Kevina Durenta. Sjajno je bilo gledati Gobera, najboljeg defanzivca, kako igra protiv Jokića, pa protiv Vembanjame", rekao je Smit.

Barkli je saglasan.

"Minesota nema šanse protiv San Antonija bez Edvardsa. Jokić je nizak tip u odnosu na Rudija, a Rudi je nizak tip u odnosu na Vembanjamu. I ta odbrana od spoljne linije neće imati veze protiv Sparsa, jer imaju najbolji trio bekova. Ponavljam, ako nemaju Edvardsa, potreban im je Divinćenco, a nemaju ni njega. Bez Antonija Edvardsa oni nemaju šansu".

