Misteriozna poruka trenera Denvera nakon debakla: "Znaš da ovu grupu igrača nećeš više vidjeti"

Dejvid Adelman održao je dugu konferenciju za medije poslije teškog poraza Denvera od Minesote u plej-ofu NBA lige.

Denver je doživio debakl i ispao iz NBA lige. Izgubio je od Minesote (110:98) i ukupnim rezultatom 4-2 završio sezonu. Najveća odgovornost pada na leđa Dejvida Adelmana i Upravu koja je odlučila da neiskusnom treneru da ugovor i priliku da vodi tim. Ispostavilo se da je to bilo pogrešno.

"Mislim da nismo uspjeli da se izborimo sa atleticizmom i brzinom rivala, ofanzivni skokovi su nas ubili u više mečeva. U plej-ofu ako jedan tim ima 19 šuteva više, onda... Kao da su zaposeli loptu, prišli smo i došli na tri razlike, pa su imali više šuteva u narednim napadima. Nikola je imao 9 skokova, Kem 8, kao tim to nije dovoljno za pobjedu u plej-ofu. Ponekad mali detalji odlučuju. To je bila njihova prednost i glavni razlog zašto su dobili seriju", počeo je Adelman na konferenciji.

Svjestan je i on da slede velike promjene i da su male šanse da će biti na klupi, kao i da će neki od igrača ostati u ekipi.

"Sezona? Ukratko, veliko razočaranje. Ušli smo u seriju sa verom da možemo da dobijemo. Osjetio sam se dobro pred prvi meč, poslije te pobjede smo dobro počeli drugi meč i onda se raspalo. Teško je gledati cijelu sliku sada, jer je užasno sada. Znaš da ovu grupu nećeš opet vidjeti. U svlačionici sam im rekao da je ovo unikatna grupa. Rijetko je vidjeti u svlačionici i reći da je svaka osoba unutra dobila bar jedan meč ove sezone, svi su povezani, svi su dio ovoga. Imali smo 54 pobjede, ne samo zbog veličanstvenosti Jokića ili Mareja, već zbog cijele grupe. Razočaran sam. Rekao sam ovo i ponoviću da ova grupa zaslužuje bolje. Oni su iskoristili stvari sa kojima smo se mučili tokom sezone i u ovoj seriji je to bilo vidljivo."

Pitali su ga novinari i koliko je ova grupa igrača bliska i kako je u svlačionici.

"Smiješno je, znam da se tek završilo, ali osjećam da ne mogu da vam dam potpuni odgovor, jer je sezona bila nekompletna. Osjetili smo kao da preživljavamo, imali smo seriju pobjeda na kraju sezone, djeluje da si našao rješenje. Izgubili smo neke bitne igrače, tim koji je počeo sezonu bio je dominantan. Mislili smo da smo našli nešto na obje strane terena i nismo mogli da se vratimo tome. Nije izgovor, samo je činjenica. Ako kažem da nismo ni blizu onoga gdje želimo da budemo, jer moramo da pogledamo cijelu sezonu. Pogledajte naš sastav, da vidimo šta odgovara našem najboljem igraču u budućnosti".

Zašto je Marej loše igrao?

Džamal Marej odigrao je užasan meč u Minesoti, dao je 12 poena (4/15 za dva, 0/2 za tri, 4/4 sa penala). Zašto je tako loše igrao?

"Džejden ga je dobro čuvao, Džamal je imao loše veče, mentalno je bilo vidljivo na klupi, imao je šansu da pogodi šut za izjednačenje. Mučio se. Rekao sam to i ranije, ljudi u NBA ligi, kada neko ne igra dobro onda pada na njihova pleća. Međutim, to pada na cijeli tim, svi moraju da pomognu. Kada je imao dobre šuteve, nisu ulazili. Zaista to mislim, kada oni imaju 19 šuteva više od nas, to je manje šanse da nađeš ritam. Nije ovo dovoljno, žao mi je Džamala, svi znaju da može bolje. Vjerovatno će svi sad da 'ubiju' Mareja, ali ovo samo nije bilo njegovo veče.

Direktno su ga novinari pitali da li je to krivica i stručnog štaba?

"Da. Akcije koje smo pravili su bile dobre za njega. Zahtijevali smo blokove, Tajus nam je dao kontrolu lopte što je bio problem sa nekim timovima. Ako treniram nekoga i kažem da imaš odgovornost sa loptom, da se otvaraš, da pogađaš, nekada je to teško. Čestitam Minesoti i znam da svi možemo da budemo bolji."

"Teško je naći petorku, povrede su uticale"

Minesota je igrala bez dvojice startera Entonija Edvardsa i Dontea Divićenca, pred meč se povrijedio i Ajo Dosuma, dok u Denveru nisu igrali Aron Gordon i Pejton Votson.

"Teško je naći petorku koja ima smisla, jer smo morali da nađemo poene. Džordan je krilo koji je moralo da čuva krilnog centra, imao je sjajnu utakmicu. Morali smo da tražimo petorku koja može da igra i u napadu. Nismo dobro funkcionisali kada je u pitanju igra jedan na jedan, kada oni uđu u reket onda je teže, posebno se to vidi i na našem defanzivnom skoku. Uradili smo dobar posao na Rendlu, pa je Mekdanijels imao više prostora."

Nastavio je da priča o povredama.

"Povrede su uticale na oba tima, što je uticalo na mečap. Nama je problem što su nam nedostajali visoki igrači, njima bekovi, moram oda damo zasluge Majklu Konliju koji je vodio cijeli tim. Mi smo pokušali da igramo sa nižom petorkom. Na kraju, oni su igrali bolji."

Denver je tim koji je krasila ofanziva, ali djeluje da su ekipe defanzivno našle odgovor na to. Šta je problem?

"Dobro je pitanje, moramo da sjednemo i da pričamo o tome. Nije izgovor, moramo da gledamo različite formule i šta je dalo rezultat, šta nije, da vidimo protiv kojih timova smo se mučili, da vidimo šta moramo da popravimo. Potrebno je vrijeme. Sada smo frustrirani, bijesni, svašta bih rekao, ali to nam neće pomoći. Moramo da sjednemo, da vidimo ko smo kao grupa, ko se vraća i šta možemo da uradimo. Biće raznih narativa sada poslije poraza, ali moramo da nađemo način da budemo bolji".

"Preuzimam odgovornost, samokritičan sam"

Ovo je bila prva trenerska sezona za Adelmana i pitanje je da li će biti i druge u ovom timu...

"Mislim da sam naučio nešto novo svake nedjelje. Učiš kako da treniraš u raznim momentima i da se boriš i sa raznim stvarima koje su i košarkaške i nekošarkaške. Kada je u pitanju ritam, formula, ima stvari koje su bile dobre, oko nekih moram da porazmislim. Ja sam trener, preuzimam odgovornost za sve što je bilo loše. Kao grupa, moramo da vidimo kao grupa možemo da budemo bolji i kao stručni štab i tim. Moramo da nađemo najbolju formulu. Teško mi je da vam dam pun odgovor sada, morate da nađete način, imate ljeto da se unaprijedite i kao igrač i kao osoba, kada to uradite odgovor će se pronaći."

Za kraju su ga mediji pitali i o kritikama koje će da uslijede na njegov račun i sve što će da bude u bliskoj budućnosti.

"Samokritičnost mi je bitna i ljudi sa kojima radim i za koje radim, njihovo mišljenje je bitno. Svi oni znaju kako je išla sezona, svašta možete da pišete, ali ako ne vidite to svakog dana, ne možete da znate šta se dešavalo u našoj grupi. Ima pozitivnih stvari, ali ovo je javni posao. NBA tim, sjajan tim, odlični navijači, svi žele pobjede. Sve to nam je zajedničko, ima emocija, uspona i padova. Ako hoćemo da pričamo o košarci, imaćemo sjajne razgovore, biće priča o kojima će se pričati, to nikome neće pomoći. Kao grupa možete da napredujete", završio je Adelman.

