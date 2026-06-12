Peti Mils kao Dražen Petrović: "Njega možete da zaustavite samo na jedan način"

Peti Mils je ubacio čak 36 poena Barseloni u stilu Dražena Petrovića, pa je ostavio bez riječi i Ćavija Paskvala,

Izvor: ESPN/Screenshot/Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Peti Mils je odigrao kao Dražen Petrović, ali to nije bilo dovoljno da se sruši Barselona. Nekadašnji NBA košarkaš je u polufinalu ACB lige ubacio 36 poena Barsi u porazu Tenerifea (97:89). Bio je samo za poen lošiji od čuvenog Hrvata koji je dao 37 u finalu 1989. godine u dresu Reala.

Imao je sjajni Australijanac čak 8/15 u šutu za tri, ali nije to bilo dovoljno za pobedu. Tako je postao treći najefikasniji košarkaš koji je "eksplodirao" u "Blaugrani". Ispred njega i Dražena je samo Ćiko Sibilio koji je dao 39 kao igrač Barse u četvrtfinalu 1984. godine.

Kada su u pitanju brojke i osam postignutih trojki ispred Milsa su samo spomenuti Sibilio koji je dao 10 trojki 1986. godine. Dražen Petrović je dao devet, kao i Kajl Gaj koji je to učinio 2023. godine.

Kako zaustaviti Milsa?

Trener Barselone Ćavi Paskval, koji napušta klub na kraju plej-ofa, dao je interesantnu izjavu. Novinari su ga pitali kako zaustaviti Petija Milsa.

"Jedini način da ga zaustavite je da mu date pogrešne instrukcije za put do dvorane. Nevjerovatan je igrač, ima sjajnu istoriju u NBA ligi i sa reprezentacijom Australije. Supertalentovan je za poentiranje. Teško je zaustaviti takve igrače kada uđu u seriju. Moramo da probamo da im otežamo šuteve", rekao je Paskval. Barsa vodi sa 2:0 u seriji koja se igra na tri pobjede. U sljedećem meču je Tenerife domaćin.

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