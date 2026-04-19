Šok za Barselonu pred Zvezdu: Dobre i loše vijesti za crveno-bijele

Šok za Barselonu pred Zvezdu: Dobre i loše vijesti za crveno-bijele

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Košarkaši Barselone doživjeli su poraz u domaćem prvenstvu pred "meč sezone" sa Crvenom zvezdom u plej-inu Evrolige.

Barselona izgubila od Ljeide

Košarkaši Barselone doživjeli su neočekivan poraz u španskom prvenstvu od Ljeide u gostima sa 90:80, i očigledno je da su im sve misli usmjerene na utakmicu sa Crvenom zvezdom koja se igra u utorak, u okviru plej-ina Evrolige.

Očekivano, Ćavi Paskval je odmorio ključne igrače, ali nije očekivao ovako jak otpor rivala koji ih je već jednom savladao ove sezone. Katalonski tim se poslije ovog neuspjeha nalazi na petoj poziciji sa pobjedom manje od Baskonije (18), dok je Real Madrid ubjedljivo prvi sa 24. Ljeida je u drugoj polovini na tabele na 13. poziciji.

Brizuela je bio najraspoloženiji kod Katalonaca postigavši 21 poen, za nešto manje od 22 minuta na terenu, Klajburn je dodao 12, a Panter osam poena. Sva trojica su imali približnu minutažu, kao i Šengelija, Satoranski i Ernangomez. U pobjedničkom timu prenjačio je Pauli sa 27 poena, Edžim je dao 20, a Batemon 16.

Prije ove utakmice trener Ćavi Paskval je digao glas zbog teškog rasporeda u finišu sezone i istakao u španskom prvenstvu ne postoji mogućnost odgađanja utakmica. Ništa bolje nije prošla ni Crvena zvezda jer će u nedjelju od 19.30 odigrati svoj duel sa Partizanom, tako da će španski gigant imati dragocjenih nekoliko sati više odmora.

Biće zanimljivo vidjeti da li će Saša Obradović "sačuvati" igrače za utorak, ali u njegovom slučaju, ulog je mnogo veći - pobjeda u derbiju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Barselona ACB liga

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC