Malo toga je sad na Zvezdinoj strani: Plej-of Evrolige joj najdalji, a u njemu je tek čeka pakao

Autor Bojan Jakovljević
Crvena zvezda ima pred sobom jako teško gostovanje Barseloni na početku plej-ina. Ako ga prebrodi i pobijedi, čeka je još jedan put u goste, a onda serija protiv prvoplasiranog Olimpijakosa, koja bi takođe počela utakmicama u gostima.

Crvena zvezda se i ove sezone domogla doigravanja Evrolige, ali će u njemu zaigrati i sa gorkim ukusom u ustima, svjesna koliko je težak put čeka do povratka u plej-of poslije decenije.

Zvezda će u utorak gostovati Barseloni u plej-inu, a u slučaju da napravi iznenađenje i pobijedi, u petak će ponovo na gostovanje - poraženom iz duela Panatinaikos - Monako. A ako uspije da pobijedi u gostima oba rivala iz Top 10 faze, u čemu nije bila previše uspješna ove sezone, čeka je pakleno težak posao - plej-of serija protiv prvoplasiranog Olimpijakosa u kojoj će Atinjani imati prednost terena i biti domaćini u prve dvije utakmice. Toliko je dugačak i dalek put do povratka crveno-bijelih u Beogradsku arenu pred svoje navijače na bar još jednu utakmicu u Evroligi ove sezone.

Loš skor protiv timova iz Top 10

A rezultati iz ove sezone, ne samo u finišu, ukazuju na to da je Zvezda izgubila veliku većinu utakmica protiv timova iz "gornjeg doma" u gostima. Slavila je senzacionalno na početku sezone protiv Fenerbahčea pod vođstvom Tomislava Tomovića, a poslije toga je pod vođstvom Saše Obradovića pobijedila još njegov bivši tim Monako. Sve ostale utakmice je izgubila.

Neki porazi bili su glatki i teški, poput onog protiv Žalgirisa (99:67), a bilo je i dramatičnih, poput meča u Valensiji, u kojem su Kodi Miler-Mekintajer i Nikola Kalinić prosuli Zvezdin napad za izjednačenje ili pobjedu.

Uz skor 2-8 na gostovanjima protiv Top 10 timova, Zvezda se sprema za nedjelju odluke u kojoj će pokušati da napravi podvig i da ponovo istorijski uspjeh iz prošle sezone, kada je pobijedila Barselonu u gostima.

