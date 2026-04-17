Evroliga se završila najgore moguće po Crvenu zvezdu: Pobijedili svi koji nisu smjeli

Bojan Jakovljević
Crvena zvezda će imati najteži mogući put do plej-ofa Evrolige, počeće takmičenje u plej-inu sa desetog mjesta.

Crvena zvezda će sa desetog mjesta u doigravanje u Evroligi jer joj se baš ništa nije namjestilo. Na kraju su vrlo ujbedljivo svoje mečeve dobili Panatinaikos i Barselona, što je poslalo crveno-bijele na posljednje mejsto u dogiravanju.

Prvo je Panatinaikos završio posao i razbio Anadolu Efes 97:62, a onda je Barselona ništa manje ubjedljvio dobila Bajern 95:69 i tako zakazala međusobni duel sa crveno-bijelima.

Najefikasniji u timu Ergina Atamana bio je Nikos Rogavopulos sa 24 poena, dok je Kendrik Nan imao 18 uz šest sokova, a Kenet Farid i Matijas Lesor po 14. Kod Efesa Hazer je imao 13, Lojd 12, a Mutaf 10.

Što se tiče meča Barselone, najefikasniji je bio Vil Klajburn sa 22 poena, sedam skokova i pet asistencija. Kod Bajerna Ajzea Majk je imaoi 17 poena, a Nenad Dimitrijević 15. Dario Brizuela je imao 16, a Fol 14 poena i 12 skokova. 

Barselona će se sastati sa Crvenom zvezdom u utorak na svom terenu, a onda će pobjednik iz tog meča igrati sa poraženim iz Atine gdje će Panatinaikos dočekati tim Monaka.

