Crvena zvezda zna rivala u plej-inu Evrolige: Nacrtan najteži put, evo kada i sa kim igra

Crvena zvezda će sa desetog mjesta u Evroligi ići u doigravanje, a rival će joj biti Barselona. Ovo je kompletan put crveno-bijelih i nastavku takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prvo izgubila svoj meč od Real Madrida, a onda je dočekala najgori mogući scenario. Tim Saše Obradovića je na kraju regularnog dijela takmičenja u Evroligi završio kao deseti.

To znači da će crveno-bijeli morati da pobijede dvije utakmice u gostima kako bi mogli da se nadaju da će se naći u plej-ofu. Ukoliko to urade, rival u četvrfinalnoj plej-of seriji biće im ekipa Olimpijakosa.

A Crvena zvezda će u utorak u prvom meču plej-ina igrati sa timom Barselone u "Blaugrani". Ukoliko tu pobijede, u petak će ići na gostovanje poraženom iz meča Panatinaikosa i Monaka u Atini.

Kako je Crvena zvezda završila kao deseta?

Sve je počelo tako što je tim Monaka razbio Hapoel na svom terenu, a onda su u posljednjim mčevima večeri igrači Barselone dobili Bajern, a košarkaši Panatinaikosa Anadolu Efes. To znači da se praktično ništa nije poklopilo igračima Zvezde i sa najgoreg mjesta će u plej-in. Ukoliko Crvena zvezda prođe i pobijedi oba meča u plej-inu, plej-of počinje 28. aprila.