Poznato stanje Džoela Bolomboja: U Madridu se svi uplašili da će propustiti derbi sa Partizanom

Bojan Jakovljević
Džoel Bolomboj će ipak biti spreman za nastavak takmičenja i igraće već u narednom meču Crvene zvezde. Protiv koga god da se taj meč zaigra.

Džoel Bolomboj nije teže povrijeđen Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ubjedljivo poražena od Real Madrida u gostima u posljednjem kolu regularnog dijela Evrolige, a na tom meču se povrijedio Džoel Bolomboj. Na samom startu druge ćetvrtine je nezgodno doskočio i povrijedio skočni zglob.

Uhvatio je loptu u skoku i pokušao da je sačuva u terenu, a čim je izvrnuo zglob pokazao je da ne može nazad u igru. Ipak, sada dolaze informacije da povreda koju je doživio nije teže prirode. 

Probao je da se vrati u igru, zagrijavao se pred početak drugog poluvremena, ali se nije vraćao u igru. Ipak sada "Mocart sport" javlja da će se vartiti na treninge već u subotu. Nakon pregleda je utvrđeno da nema oštećenja i da će moći da igra na narednom meču.

Pogledajte kako se Bolomboj povrijedio:

Povreda Džoel Bolomboj
Izvor: Arena 1 Premium

Sada ostaje da se vidi kada će biti odigran naredni meč. Prema rasporedu u nedjelju nas čeka vječiti derbi u ABA ligi, ali je Crvena zvezda tražila odlaganje tog meča. Za sada je sigurno da će crveno-bijeli u utorak igrati prvi duel plej-ina Evrolige.

